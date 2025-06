Demoledor discurso de Ferreras contra Pedro Sánchez ante el "tsunami" que se avecina: "Raquítico, pobre, insuficiente"

Ana Rosa Quintana no ha sido la única que ha descargado su enfado con Pedro Sánchez tras conocer el informe de la UCO que provocó la dimisión de Santos Cerdán. Antonio García Ferreras también ha sido implacable con un demoledor discurso contra la respuesta que dio el presidente del Gobierno en una rueda de prensa en la que solo pidió perdón sin asumir responsabilidades.

"La conmoción y el pavor continúa en el Gobierno y en el PSOE, pero solo de puertas adentro. Pedro Sánchez ha dejado claro que su respuesta ante este escándalo de corrupción insoportable es muy simple: ni dimisión, ni adelanto electoral, ni moción de confianza ni remodelación de Gobierno. Manual de resistencia", ha arremetido en Al rojo vivo. Asimismo, el presentador ha advertido al PSOE que el resto de la legislatura "se puede convertir en un calvario".

Ferreras ha calificado la respuesta de Pedro Sánchez de "absolutamente raquítica, pobre, insuficiente o, mejor dicho, muy deficiente". Asimismo, ha recordado que "la investigación solo ha echado a andar, porque el goteo de este desastres puede ser una tortura y un tsunami. Y un tsunami no se puede afrontar con un 'ya me he puesto el bañador con la dimisión de Cerdán".

Ferreras ha ido más lejos y ha comparado la situación que vive ahora el PSOE con los casos de corrupción del PP. "Rajoy se fue con un tesorero manchado, Bárcenas. Sánchez tiene dos secretarios de Organización, dos, las personas más importantes del partido que se han estado repartiendo la pasta de comisiones de obras y de manera pornográfica", ha espetado en un tono muy duro. Asimismo, ha puesto en el foco a los socios del Gobierno, que "se lo comen todo". "Y los de investidura, también".

"El propio Pedro Sánchez dijo a Rajoy que ante la corrupción no basta con pedir perdón", ha recordado, antes de recordar unas declaraciones donde el actual presidente imponía líneas rojas al anterior mandatario. En este caso, ha destacado Ferreras, "la fórmula ha sido pedir perdón, victimismo y el recurso de los bulos y el acoso".