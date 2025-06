La dimisión de Santos Cerdán este jueves y la posterior comparecencia del presidente del gobierno desde la sede del PSOE ha desatado un tsunami mediático. Las reacciones al discurso de Pedro Sánchez, asegurando que desconocía las 'mordidas' de su secretario en la trama 'Koldo', ha generado un sinfín de reacciones tanto en medios como en las redes sociales. Una de las más duras ha sido la de Risto Mejide, indignado por lo sucedido.

"No te hagas líos, Pedro. Si no dimites, no estás asumiendo nada. Tenías que elegir buenos Secretarios de Organización. Y no lo hiciste. Y tenías que supervisar para que se comportaran decentemente. Y tampoco lo supiste hacer", ha escrito el presentador pocos minutos después de la comparecencia del presidente. "Ahora, o dimites y asumes tu incompetencia, o te estás riendo de los ciudadanos. Todo lo demás, postureo insultante".

Las palabras de Risto denotan el profundo enfado del empresario, que ha acusado a Sánchez de 'hacer teatro' en Ferranz: "Ni perdón ni leches. Somos mayorcitos ya para numeritos sobreactuados de contricción".

Sánchez, que se ha convertido en el centro de las burlas en redes sociales por su excesivo maquillaje, ha anunciado una auditoría interna en el partido para encontrar todos los focos de corrupción que pudieran existir, pero Risto ha sido muy claro al respecto: no servirá de anda. "Asumir responsabilidades significa reconocer que no te has enterado de nada y actuar en consecuencia. De qué sirve reestructurar y auditar si quien dirige y lidera no se entera de lo que hacen sus más directos colaboradores?? Nos mean y dicen que llueve. En fin", ha rematado.

