Losantos, sin filtros: habla de su retirada, de la Familia Real, de los motes, y por supuesto de la caída de Pedro Sánchez

Se cumplen 25 años desde el nacimiento de Libertad Digital, el periódico que lanzó Federico Jiménez Losantos y que permanece en pleno rendimiento a pesar de todo lo que este país ha vivido en este tiempo. Lo que empezó siendo un proyecto casi casero es una realidad con 200 empleados y mil colaboradores. De esta criatura es de lo que Federico se siente especialmente orgulloso y de ahí que en los próximos días lo celebre con una gran fiesta de aniversario donde podrá rodearse de todos los suyos.

Autor prolífico, comunicador nato, genio y figura además de vitamina desde primera hora de la mañana en su programa de "Las mañanas" en esRadio, Federico también es un hombre tranquilo, tremendamente familiar, con una memoria que debería analizarse y con una acidez y rapidez para poder escrutar la actualidad que muchos temen y otros tantos aplauden.

Es el azote diario de nuestros políticos pero la voz que necesitan para espabilar y no creerse que en España todo vale. Y si eso fuera poco, encima es un apasionado de la prensa rosa que no sólo no subestima sino que la enmarca y realza en su programa logrando convertir ese espacio en uno de los más seguidos y aplaudidos de las ondas. Padre de dos hijos, abuelo de cuatro nietos y felizmente casado con su mujer María, Federico nos abre el despacho que apenas usa y es que lo suyo es ponerse delante del micrófono y dar los buenos días repartiendo zascas a diestro y siniestro.

¿Algún día imaginó que iba a llegar a celebrar el XXV aniversario de Libertad Digital?

Es el primer periódico de Internet que sobrevive 25 años después. Cuando lo creamos había alguna página suelta, pero periódico como tal este es el primero que tiene una estructura como tal. Ana Botín había creado en esos años en el Santander una cosa que se llama Coverlink, que era una empresa de 100 empleados solo para crear páginas y productos de Internet. Le encargamos el primer "monstruo" (la estructura del periódico) pero, cómo estaría de mal todo en ese momento, sobre todo la burbuja de internet, que nos entregaron el producto y cerraron. Fue lo último que hicieron. Pero nos mantuvimos porque nuestra idea era crear una empresa. Realmente todo esto viene tras la muerte de Antonio Herrero en 1999. Como ya he contado en mi libro de la COPE, justo antes nos llama Aznar a Luis Herrero y a mí para que rompamos con Antonio. Luis responde que antes le colgarán del palo mayor y yo que de ninguna manera, pero a la mañana siguiente me llama Luis y me dice que Antonio está muerto. Llegué a la conclusión de que Aznar, que iba camino ya de la mayoría absoluta y que iba a seguir gobernando, se nos iba a cargar a todos. Decidí que teníamos que hacer nuestra arca de Noé y la única manera era en Internet porque un periódico de papel era carísimo y una radio no había manera. Internet era la único que no podía controlar el gobierno. Recuerdo que estaba con Mario Vargas Llosa en las jornadas liberales y le dije que iba a hacer un periódico en internet, porque este c… de Aznar, si puede, nos cierra. Y por eso fundamos la ilustración liberal y el periódico Libertad Digital hace ahora justo 25 años.

Luego hicimos la televisión y después la radio. Si nos llegan a decir entonces que íbamos a durar 2 años, ya no te cuento 25… Pero creo que la clave de la supervivencia ha sido a base de no gastar nunca más de lo que ingresábamos y si gastábamos más, pues se hacían ampliaciones de capital, es decir, no teníamos que estar nunca con deuda. Por eso nunca hemos debido dinero. En los peores momentos de crisis nos hemos rebajado durante 2 años el 20% de nuestro sueldo, todos, especialmente los que tenemos los sueldos más altos, pero siempre se han pagado las nóminas. Nunca ha habido una suspensión de pagos ni una quiebra. Si ha habido que ampliar el capital se ha ampliado. La única empresa que nos salió mal fue la televisión, porque después de hacer la publicidad en cadena, que garantizaba unos ingresos, la prohibió Zapatero, con lo cual nos engañó a todos. Fue cuando canales como Veo, La 7, nosotros, el canal 10 de Vocento… Se tienen que cerrar con unas pérdidas brutales. Eso sí fue un desastre para nosotros, pero a base de restringir los gastos o bajarnos el sueldo conseguimos seguir con la misma plantilla y como la radio empezó a crecer, fuimos recogiendo a parte del equipo de la televisión y ahora somos casi 200 nóminas y unos 1000 colaboradores.

¿Y se duerme tranquilo sabiendo que hay que pagar 200 nóminas más colaboradores?

Yo no pregunto. Sé que hay dinero en la caja porque sino me lo dirían. Tenemos un director financiero estupendo desde hace 15 años que es Luis Rodríguez. El primer presidente fue Alberto Recarte y hay un momento en que lo deja y me toca a mí. Siempre he dicho que no sé nada de sueldos, no sé yo ni lo que cobro y además no quiero saberlo. Tampoco lo que tiene que cobrar un técnico o un cámara, porque además depende de convenios. Ahora tenemos la productora Kronos que funciona fenomenal sobre todo en YouTube. Como dato te diré que tenemos en Libertad Digital más de un millón de suscriptores y en La Mañana cerca de 800.000. Lo cierto es que ahora el podcast ha cambiado la radio y eso nos ha permitido dar un salto de influencia, de llegar a más gente. Que tengas la radio a la vez que escribes en el periódico es muy importante y por eso la gente que contratamos tiene que saber hacer todo: escribir, hablar y salir en pantalla o ser un técnico de alguna de esas cosas. La verdad es que eso ha funcionado muy bien, pero por una razón: el que no está en la línea del periódico no entra, pero no porque no podamos, sino porque no le apetece. Hay sitios donde pagarán más pero nosotros nunca hemos dejado de pagar y además está prohibido trabajar gratis.

¿Y cuál es esa línea editorial que tienen que compartir todos los que trabajan?

-Este es un periódico liberal, no es liberal libertario o liberal conservador. Defendemos la libertad y España y hemos nacido para eso y seguimos en eso. Como cada vez está peor, la libertad y España, pues cada día funciona mejor.

¿Qué hitos especiales destacaría de estos 25 años?

Lo más importante es la supervivencia, porque empresarialmente muchos medios de comunicación han sido absorbidos por multimedia, que son más controlables por los políticos. Nunca hemos querido vender ni asociarnos. Me he empeñado en no ser rico y lo he conseguido. Pero bueno, han querido comprar sobre todo el paquete, es decir, el periódico con la radio y conmigo por unos años y tal y cual pero siempre me he negado a vender. No lo necesito, no tengo grandes gastos y hago lo que me apetece. Por la mañana lo que me gusta es ver Libertad Digital, a ver qué pone ya que no sé lo que va a salir al día siguiente.

Eso es porque confía plenamente en su equipo.

Confío mucho y puede que a lo mejor coincida conmigo al 90 por ciento, pero lo que me gusta es que ya son dos generaciones: los que estamos desde que lo fundamos que son los que llevan ahora los programas: Dieter Brandau, Roxana Labiada, Isabel González, etcétera. Y luego, la nueva generación, gente que no había nacido o estaba gateando cuando creamos esto y que están ahora en el equipo. Esa generación entra porque le gusta lo que nosotros venimos haciendo desde hace 25 años. Son dos generaciones que han tenido una visión liberal de lo que pasa en España y en el mundo, y vienen a pelear porque saben que aquí vienen a la guerra.

Evidentemente usted no deja indiferente a nadie. ¿Le preocupa, los odios o amores que despierta?

No. Sólo me preocuparía que se mantenga la empresa y lo cierto es que ya va sola. Puedo estar aquí o no estar, me da exactamente igual porque lo importante está hecho, pero es verdad que soy un activo. Insisto que lo que más me interesa es asegurar, sobre todo en estos dos años que vienen, que haya una especie de renovación sin echar a gente. Hay que ir reacomodando gente joven que se merece esa oportunidad. Es necesario incluso para que no se vayan. Como decía aquel, págales con amor sino tienes mucho dinero y que vean que es su sitio. Además, aquí hay muy buen ambiente y lo pasan bien.

¿Ha pensado en una retirada o eso ni se vislumbra?

La historia con Antonio Herrero me ha enseñado que no hay que hacer planes. Como decía aquel la vida es aquello que pasa mientras haces planes sobre la vida. De pronto pasa y pasó. No me pongo ni fechas ni cosa parecida, hombre, por razones puramente lógicas, porque ya tenemos dos generaciones esperando, pues en algún momento será, pero tengo la suerte de tener una familia que el día que empiece a meter la pata me lo dirá. Lo que querría mi familia es que trabajara menos horas, pero a mí me divierte y es que lo paso bien. De momento no tenemos planes de cambio, por lo menos yo. Me divierto y además tenemos una colección de hijos de **** que hay que echar, por lo que naturalmente hay que hacer todo lo posible. Que no se diga que por nosotros no queda.

Mucha gente le escucha de buena mañana aunque sean de otra ideología por cómo les carga las pilas con su energía.Tengo la escuela de Antonio Herrero que te cogía recién levantado de las solapas del pijama y te sacudía para después darte un susto y luego pasarte un poco la mano. Todo depende del humor que tengas y de las ganas de pelear por lo que crees que hay que pelear. Y eso lo tienes o no lo tienes. No hay término medio. Decía Unamuno que el problema básico de un intelectual es saber indignarse. Si no te indignan las cosas malas de la vida, pues dedícate a lo que quieras, a la horticultura o a ser rico, pero no te dedicas a esto. Esto es una forma de hacer política sin cargos.

Por si fuera poco en sus ratos libres no para de lanzar libros. Ahora tengo entendido que prepara el de los motes que tanto le han pedido.

Es verdad que voy a sacar el libro de los motes. Estoy haciendo un ensayo sobre lo que es el humor y el poder. He tratado de explicar por qué el mote funciona o no. Me he puesto a estudiar la literatura satírica y saber por qué el mote funciona en la radio cuando en otras esferas está mal visto o ha desaparecido. Al final es que el mote es lo más económico que hay. Gente que no sabe leer ni escribir, tiene oído para ponerle a alguien un mote. Y ahí llego hasta Quevedo, el mayor genio de la poesía española, que tiene el sentido del mote moderno. Lo de "érase un hombre a una nariz pegado". En ese soneto tienes todas las variantes del mote, pero condensadas o como cuando habla del Domine Cabra, dice, era archi pobre y proto miseria. Bueno, pues para eso tienes que saber latín. Es una mezcla muy del español, lo popular y lo culto. Sobre todo cuando lo culto se fija en lo popular, que eso es una cosa solo de la literatura en español. Poetas, pero desde el romancero hasta el siglo XX, siempre han visto que la gracia de la poesía española es lo popular.

Rajoy, cuando supo que el mote de Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal es "las niñas asesinas" dijo: "¡Coño, qué bueno es eso!"

Si cobrara por la las veces que se ha dicho "campechano" en referencia al rey Juan Carlos sería rico.

Tendría más con "mari complejines", esa sí me hubiera hecho millonario. Precisamente el otro día me contaban una anécdota de Mariano Rajoy, al que detesto pero me ha dado mucho de sí, que iba en un coche y Maruhenda le habló de "las niñas asesinas". Cuando le explicó que me refería a Soraya y Cospedal dijo "coño, que bueno es eso" y empezó a mondarse de risa. Es verdad que hay gente que me pide, por favor, que sus hijos oyen la radio y si puedo evitar ponerle un mote… Realmente el mote debe ser al poderoso, lo otro es un abuso.

Hablando de Campechano es verdad que tiene su particular historia personal porque siempre cuenta que quiso echarle de la COPE.

Si es verdad y sin querer me hizo un favor porque hoy estoy aquí.

En cambio la relación que tiene con el rey Felipe es estupenda.

Felipe VI ha hecho un gran trabajo. Felipe y Letizia. A ella siempre la ponen como la mala de la película y hay que ver lo bien que han criado a las niñas. Hace diez años la Corona estaba en la alcantarilla más asquerosa del arroyo y poco a poco, con el ejemplo, renunciando a la herencia de su padre, que es el primer gesto que hizo y luego echando de la Familia Real a todos estos logreros y cretinos que ahora se han quedado con Campechano y siguen estropeando… Pero la verdad es que Felipe ha resultado un Rey extraordinario y la Princesa Leonor ya es un fenómeno mundial. Creo que no lo pueden hacer mejor. Va a haber problemas porque Pedro Sánchez no se va a ir así como así y su obsesión es la Monarquía.

¿Entonces es monárquico o es de Felipe?

A España la Monarquía le ha ido mejor siempre que la República y la monarquía parlamentaria es dentro de los regímenes, con diferencia, el menos malo y desde luego el mejor para España. Hemos tenido la suerte de sobrevivir a la parte corrupta y eso que Campechano tuvo una primera época excelente pero ahora, con el rey y con la princesa, el modelo que se ha creado de monarquía ojalá nos dure mucho tiempo.

A mucha gente le sorprende su dualidad, que pase de la política más afilada y más incisiva a la crónica rosa, donde se sabe hasta los novios de Chabelita.

Bueno, algunos, porque hay muchos que... Tengo memoria, que es la inteligencia de los tontos. Siempre me han gustado las revistas de mi madre. Me encantaban las fotos de colores del "Ama", "Hola", "Garbo"... Y además en un pueblo de Teruel tienes tiempo para leer. Hay gente que se avergüenza de lo que le gusta. A mí me gusta el fútbol, los toros, la crónica rosa, muchas cosas, pero hay gente que no y consideran que un intelectual no debe hacer tal cosa. Pues te diré que un intelectual como yo hace lo que le da la gana, y como voy a vivir una vez hago lo que me gusta. Además lo que es la vida. Jamás pensé que iba a presentar un programa porque eso de tener que dar paso a la publicidad me parecía horrible así como llevar un guion o tener que marcarme unos horarios. Pero con la muerte de Antonio Herrerro me tocó ponernos al frente. Empezamos con la crónica rosa en la COPE por la mañana donde estabais ya los mismos. Y lo milagroso es que estamos los mismos y algunos más, salvo nuestra Carmen Jara que la pobrecita murió. Seguimos el núcleo porque nos lo pasamos bien. Hay gente que piensa que la radio es como la televisión, que cuanto más follón y más se peleen mejor. Pues no. Voy a la radio a pasarlo bien, no vengo a sufrir y a ver qué puñalada se dan. La crónica rosa se hace amablemente, con chispa que tampoco va a ser una cosa beata, pero con respeto siempre. Eso hace que mucha gente que por razones políticas le cuesta más incluso seguir la línea que sea, sí se apuntan a la crónica rosa porque ven que está bien argumentada, que se pasa bien y que sabemos las cosas. No vamos a montar el pollo por el pollo. Tampoco agredimos nunca a nadie. Se ha ido creando ahí un humus absolutamente sorprendente entre la gente y es un éxito enorme. Me lo paso muy bien, yo prefiero la crónica rosa que la política, que ya es de sucesos. De política me gusta la parte que tiene de ensayo. Es decir, de tratar de desentrañar qué sentido tiene lo que pasa. Ver hasta dónde va, qué repercusión va a tener, y luego cómo afecta a la causa de España y la libertad. Pero la crónica rosa es de todo. Entonces no vas con nada previsto. Antes me mandaba al resumen Isabel, ahora no. Yo llego y mientras me maquillo, Isabel (González) me cuenta las noticias del día. Estoy ya dándole vueltas y antes de empezar, ya más o menos veo por dónde ir. Isabel me conoce perfectamente porque llevamos 25 años juntos, igual que con Roxana, igual, y saben por dónde iré.

¿De qué Se siente más orgulloso?

Creo que he hecho bastantes cosas en la vida, más de las que he pensado. Conservo la memoria, la familia, tengo hijos, nietos, muchos libros, una empresa.

¿Estamos en ese momento de decir "virgencita que me quede como estoy"?

Claro, esto durará lo que dure. La única cuestión ahora es terminar bien en tu vida profesional y en la vida en general. Lo más complicado, decían los clásicos. Pero eso, cuando suene sonará.

¿No le quita el sueño ese momento?

A mí el sueño me lo quita el calor o porque pienso alguna cosa y porque con los años duermes menos y lees más. A mí lo que me está matando el sueño es Kindle. Como no pesa, me pongo a leer el Kindle, que encima tiene luz, y se me pueden pasar las horas.

"Era más peligroso el gobierno de Felipe González que la ETA"

¿En algún momento dado ha tenido miedo?

He tenido un secuestro, un atentado, me tuve que ir de España porque estaba en los papeles de la ETA hasta que cambió el gobierno, porque era más peligroso el gobierno de Felipe González que la ETA. Pero es un miedo recurrente, cuando has tenido un atentado, quieras que no, eso está ahí. Yo además cometí el error de no haber hecho terapia después. Uno es muy chulo, muy suficiente, y es un error. Luego el tiempo también hace su terapia. Pero hay gente que nace con miedo y gente que no. Yo soy un temerario. Tuve una madre que me quería mucho, por lo tanto tengo gran confianza en mí mismo. He tenido esa suerte.

¿Y lo de que le reconozcan por la calle qué tal lo lleva?

Pues mal, porque además no me dejan salir solo y cuando está mi mujer se preocupa más que yo. Pero el problema no son los enemigos, el problema son los amigos, la gente a favor. Pero no es que te pidan un selfie, que eso bueno, está casi descontado. Es que tengo que saludar a la familia. Es que hay un señor que está en un tratamiento. Es que una niña hace la primera comunión. Otro señor que está en Nueva Zelanda, o sea, en las antípodas, y que se acaba de casar y ha abierto un bar y tiene un cóctel que se llama Federico. Y entonces, ¿qué digo yo del cóctel, Federico? "Qué bueno estás, tocayo", lo que se me ocurra. Grabo lo que me dicen y luego están los extras de series o documentales. Hay que llevarlo con simpatía. Siempre le digo a Luis Herrero que no le puede caer pesada la gente que nos escucha y compra los libros. Hay que agradecer.

Muchos desconocen que es un hombre profundamente familiar y muy reacio a la vida social.

No hago vida social. A mí me gusta quedarme en casa. Cenar viendo una serie con los hijos, y mis cuatro nietos.

"Sé que si llega el momento de escuchar 'creo que ya no estás para hacer el programa', me lo dirán"

¿Su familia es quien le pone los pies en el suelo?

Somos una familia muy unida por mi mujer que es muy de pegamento. Lo fundamental es que sé que si llega el momento de escuchar "creo que ya no estás para hacer el programa", me lo dirán. Y además no me enfadaré, porque eso es ley de vida y tiene que pasar.

¿Qué disfruta más, cuando llega por la mañana y dice "buenos días" o cuando acaba la jornada y dice "hasta mañana"?

Sin duda los buenos días.

Todas las televisiones le reclaman, pero ni siquiera las escucha.

La televisión me sienta mal. Como decían antes las tribus africanas las fotos te quitaban vida y la televisión también. Puede la imagen y la gente se obsesiona, se hace anoréxica, bulímica, se operan… Yo jamás me veo, nunca me oigo y nunca me leo. Es decir, lo que haya salido, pues ha salido, no lo vuelvo a ver, pero cuando hacen algún programa sobre mí tienen que convencerme para que lo vea, y si puedo, lo evito. Si lo necesitara, pues a lo mejor, pero como no tengo grandes gastos no lo necesito. Mira una de las cosas que mejor va es el YouTube de Libertad Digital.

"Me gustaría dar la caída estrepitosa de Pedro Sánchez, y la vuelta a un régimen constitucional, a un sistema democrático en España. Después de Sánchez, va a ser dificilísimo, porque está prácticamente todo destruido"

¿Cuál es la noticia que le gustaría dar antes de que pasen otros 25 años?

Me gustaría dar la caída estrepitosa de Pedro Sánchez, y la vuelta a un régimen constitucional, a un sistema democrático en España. Después de Sánchez, va a ser dificilísimo, porque está prácticamente todo destruido. La noticia que me gustaría dar es que Pedro Sánchez ha caído y que además el gobierno que venga está dispuesto a empezar a edificar todo lo que se ha cargado, que es mucho. Bueno, y si ya me da la vida, para decir "ya tenemos reina en España", pues también me gustaría contarlo, aunque espero que el rey Felipe dure mucho. Y por supuesto dar la vigésimo novena Copa de Europa de Real Madrid también. Piensa que mi abuela murió con 108 años…