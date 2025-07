Risto Mejide se pronuncia sobre la ausencia de Ana Pardo de Vera y le manda un recado: "Estoy deseando"

La imputación de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, por su presunta participación en el amaño de contratos de obra pública fue uno de los temas que abordó Todo es mentira este lunes. Se trata del programa en el que solía colaborar su hermana, la periodista Ana Pardo de Vera, que lleva un tiempo sin participar en este espacio.

"La justicia sigue viento en popa a toda vela con la imputación en el caso Cerdán de -atención a este apellido- Pardo de Vera", anunció Risto Mejide. Fieles a su estilo irónico, los colaboradores de Todo es mentira comenzaron a bromear con la identidad de la imputada. "¿Colaboradora de Todo es mentira con problemas con la justicia? Ya tardaba. Ya tocaba", bromeó Pere Aznar, uno de los humoristas del formato de Cuatro. "No es esa Pardo de Vera. Es la hermana...", corrigió Miguel Ángel Martín. "Por raro que parezca. El caminito que hay de esta mesa al Tribunal Supremo no lo ha seguido nuestra compañera. No", añadió.

Entonces, intervino Laila Jiménez, que este lunes se estrenaba como copresentadora. "No es Ana. Es Isabel Pardo de Vera, ex presidenta de Adif e imputada por la Audiencia Nacional junto al ex director general de Carreteras Javier Herrero, después de que ambos fueran señalados por la Guardia Civil debido a la presunta implicación en el amaño de obras públicas a cambio de mordidas".

En este punto, Risto Mejide quiso hacer un apunte sobre la ausencia de Ana Pardo de Vera como tertuliana de Todo es mentira. "Muchos nos decís sobre la participación de Ana Pardo de Vera en esta mesa. '¿Cuándo vendrá? ¿Cuándo no vendrá? ¡Estamos deseando que venga!' Yo también. Es lo único que puedo decir", espetó el presentador. "Aquí no obligamos a nadie a venir, obviamente, pero también estoy deseando tener a nuestra compañera Ana Pardo de Vera para preguntarle por este tema. Cuando se produzca, lo veréis en directo", añadió. "Aquí no hay ninguna maniobra. No encubrimos nada. Aquí invitamos. Quien quiere, viene; y quien no quiere, no viene", zanjó el comunicador.