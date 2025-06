Risto Mejide confiesa la dificultad que tienen para encontrar invitados para el 'Chester': "Cada vez cuesta más"

El programa de Viajando con Chester presentado por Risto Mejide tuvo este lunes como invitados a Víctor Elías y Luis Zahera. El presentador conversó con ellos sobre sus vidas y profesiones. Al mismo tiempo, les admitió lo difícil que es conseguir nuevos invitados para el programa. La confesión se produjo durante la entrevista de Zahera que aseguró haber rechazado ofertas laborales en el pasado por presiones políticas de su entorno más cercano.

Esta declaración le sirvió a Mejide para abordar un tema del programa que le preocupa. El presentador explicó que muchos de los invitados rechazan acudir a Viajando con Chester porque ser sinceros puede traerles consecuencias en el futuro.

Risto gradeció a Luis Zahera su visita al programa ya que otros rostros del mundo del espectáculo no se atreven a conceder entrevistas a Risto para no pagar un precio posteriormente.

"Me ha pasado haciendo este programa", explicó el publicista. "Cada vez cuesta más encontrar gente que hable con libertad, pero no porque no tenga ideas que decir, sino por lo que le va a pasar después", aseguró el presentador. Con estas declaraciones.