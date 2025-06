Víctor Elías, el monstruo de la adicción a las drogas y el día que tocó fondo: "Me estaba cargando mi vida"

El invitado de este lunes en Viajando con Chester fue Víctor Elías. El actor que interpretó a Guille en Los Serrano viajó de nuevo al plató de la serie y allí revivió mucho de los momentos de su adolescencia. Durante la entrevista, el músico habló sobre su ruptura con Natalia Sánchez, su boda con Ana Guerra y la denuncia que puso a su madre cuando apenas era un niño. Además, Víctor Elías profundizó con Risto en uno de los peores momentos de su vida: su adicción a las drogas.

En su libro titulado Yo sostenido, el actor cuenta cómo fue su infancia y la complicada relación que mantuvo con sus padres. Asimismo, confesó a Risto su caída en las drogas y cómo consiguió dejar estas sustancias.

Víctor desveló que él no tomaba alcohol y que cuando comenzó con las drogas hacía apenas dos o tres meses que lo había probado por primera después de consumir un gin-tonic. Tras comenzar con el alcohol, el artista pasó a un nivel superior: "Probé una ralla pensando que era valiente y que no pasaba nada".

El actor también confesó que "soy adicto a un montón de cosas, al trabajo, a las emociones... echo la vista atrás y me doy cuenta de que soy adicto desde que soy pequeño. En verdad lo pienso y aunque no me hubieran dado a probar esa sustancia, hubiera terminado siendo adicto a otra cosa".

A pesar de no consumir en la actualidad, el músico aseguró que muchas veces tiene que frenar a su mente de la tentación. "Muchos días me digo 'todo es mentira' porque es mi forma de pararla. Ella está todo el rato en mi cabeza intentando venderme cositas...es como ese demonio malo del que nos hablan toda la vida", afirmó Víctor Elías, que lleva "muchos cientos de días" limpio.

Risto, por su parte, apoyó al actor al quejarse de lo normalizado que está beber alcohol. "Es una normalidad social, un vino, las copas, las cervezas...", espetó el presentador. "También hay bromas. No está bien visto que no bebas, incluso hay refranes españoles sobre ello. Es algo que en mí, si no me hubiera dado vergüenza contar que tenía un problema, igual me hubiera ahorrado un año de adicción", reconoció el invitado.

Víctor Elías también admitió en Viajando con Chester que tocó fondo cuando empezó a no ir al trabajo. "De repente un día me levanté, había faltado a varias cosas del trabajo y ahí dije 'me estoy cargando mi vida' porque lo único que me mantenía firme y feliz era la música. Toda mi vida giraba en torno a ella y de repente, había fallado a la música. Fueron las decisivas", confesó el actor.