El revuelo político se formó este jueves con la dimisión de Santos Cerdán como secretario de Organización del PSOE tras conocerse un demoledor informe de la UCO. Posteriormente llegó la rueda de prensa de Pedro Sánchez, en la que pidió perdón a la ciudadanía por lo destapado dentro de su partido, aunque no dimitió ni convocó elecciones como pedían ciertos sectores políticos. "A lo largo de esta tarde he pedido a Santos Cerdán su dimisión con efecto inmediato y su renuncia al acta como diputado del PSOE. Desgraciadamente no existe en este mundo la corrupción cero, pero sí debe existir la tolerancia cero cuando se produce", dijo el presidente del Gobierno desde la sede socialista de Ferraz.

Las televisiones se paralizaron con la actualidad política, como desde La 1 cancelando tanto este jueves como este viernes La familia de la tele, programa sobre el que ya se ha tomado la decisión de retirarlo de la parrilla tal y como Informalia adelantó en primicia.

Desde Cuatro también llegó la reacción de Risto Mejide desde Todo es mentira. El presentador de Mediaset, además, escribió en Instagram: "No te hagas líos, Pedro. Si no dimites, no estás asumiendo nada. Tenías que elegir buenos secretarios de organización. Y no lo hiciste". Hay que recordar que el anterior secretario de organización fue José Luis Ábalos, a quien siguió Santos Cerdán tras la dimisión del primero en verano de 2021.

Risto continuó, refiriéndose a Sánchez: "Y tenías que supervisar para que se comportaran decentemente. Y tampoco lo supiste hacer. Ahora, o dimites y asumes tu incompetencia, o te estás riendo de los ciudadanos. Todo lo demás, postureo insultante". Y sentenció: "Ni perdón ni leches. Somos mayorcitos ya para numeritos sobreactuados de contrición".

Obregón, por su parte, ha compartido el mensaje de Risto este viernes en sus stories, y ha escrito: "Por una vez estoy de acuerdo contigo", escribió la actriz y presentadora junto a unos aplausos. "Como la mayoría de españoles", añadió.

La polémica entre Ana Obregón y Risto Mejide

Fue en el marco de las Campanadas que despedían 2022 para dar la entrada a 2023 cuando Risto Mejide dijo, sobre la retransmisión de La 1 con Ana Obregón y la de Antena 3 con Cristina Pedroche: "¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Eso siempre da audiencia". Mientras que la primera enviaba un mensaje a su hijo y a sus padres fallecidos, Cristina Pedroche lucía tripita de embarazada. Competían contra el propio Risto Mejide y Mariló Montero, que dieron las Campanadas en Mediaset.

Ana Obregón tachó las palabras de Risto de "comentarios repulsivos" en un duro comunicado que escribió en su cuenta de Instagram. "No es divertido enterrar a un hijo". Y señaló, sobre las audiencias conseguidas por el publicista: "No te ha servido de nada porque tus Campanadas han sido las menos vistas de Telecinco".

Y Risto, en su programa, se defendió después: "¿En qué cabeza cabe que yo me pueda reír porque alguien haya perdido a un hijo?". Y el presentador sentenció: "Ana, eres una persona que sabe muchísimo más de televisión y me sorprende que veas que esto no iba contigo. Mi comentario de que la muerte de un ser querido o que un embarazo da audiencia, insisto no iba contigo". En este sentido, recordó también las Campanadas que la bióloga presentó en 2020-2021 poco después de morir Aless Lequio, tras no hacer lo propio desde 2004-2005: "Iba con los que nos ponen ahí. Iba con los mismos directivos que en 2020, cinco meses después de que falleciera tu hijo, deciden que tú des esas Campanadas. Iba contra el mercado del morbo".