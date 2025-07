La Audiencia cita como imputados a Pardo de Vera y al exdirector de Carreteras por su presunta implicación en el amaño de obras públicas

El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que investiga el denominado 'caso Koldo', ha citado a declarar en calidad de imputados a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y al exdirector General de Carreteras, Javier Herrero, el próximo 21 de julio por su presunta participación en el amaño de contratos de obra pública.

En una providencia, a la que ha tenido acceso este periódico, el instructor recuerda que el Supremo ya apreció "indicios bastantes" de delito de malversación de caudales públicos y de tráfico de influencias en la actuación de Pardo de Vera y Herrero. Ambos habrían "podido prestar, en el marco de las indebidas adjudicaciones" asistencia al exministro José Luis Ábalos a través de su exasesor Koldo García, asegura el instructor.

Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) aseguraron, de hecho, que Koldo García "se valía, presuntamente, de la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y del director general de Carreteras, Javier Herrero", para la "manipulación" de procesos de contratación. Procesos por lo que, supuestamente, habrían cobrado una comisión.

En una de las conversaciones intervenidas por los investigadores en octubre de 2020, uno de los empresarios de las supuestas 'mordidas', José Ruz, le pidió a Koldo que preguntase al entonces director general de Carreteras, Javier Herrero, con quien también se habría reunido, "por la aprobación económica del modificado de una obra previamente adjudicada a LIC" -su empresa- por 4,5 millones de euros.

"Que no la hacéis ni pa'Dios y nos hace falta", escribió Ruz al exasesor de Ábalos. Un mes después, se habría "desbloqueado" el cobro del dinero adeudado a LIC. Según los agentes, Koldo intercedió ante Pardo de Vera "para que le fuera adjudicada alguna obra a LIC" -la empresa de Ruz-. "Le hemos dado una de 700.000, hace nada eh (...) Es que otra vez va a cantar, déjamelo mirarlo", le advirtió ella.

El Alto Tribunal aseguró asimismo que la expresidenta de Adif pudo haber mediado en la contratación de Jéssica Rodríguez, la exnovia del diputado socialista José Luis Ábalos, en empresas dependientes del ente que entonces presidía Pardo de Vera. En otra de las conversaciones interceptadas entre el exasesor del exministro de Transportes, Koldo García, y Pardo de Vera se desprende, de hecho, que la expresidenta de Adif pudo hacer gestiones necesarias para la entrada de Rodríguez en dos empresas públicas: "Solo una cosa que llamen a la chica para que inicie los trámites para la contratación como administrativa de yoseba que si no jose me corta los huevos", reza el mensaje que Koldo le envió. "Están con ello, mañana le llaman, no se puede dar de alta sin seguir un procedimiento", le respondió ella.