El lado familiar de Cristina Villanueva, la histórica periodista de La Sexta que emprende nuevos proyectos tras 19 años en la cadena verde

La periodista Cristina Villanueva ha protagonizado una de las noticias más comentadas del panorama televisivo español tras conocerse en primicia, a través de Informalia, su salida de La Sexta después de 19 años vinculada al grupo Atresmedia. Con una trayectoria consolidada como presentadora de informativos y rostro habitual de los fines de semana, Villanueva se despide de una etapa clave en su vida profesional, marcada por el rigor, la cercanía y la vocación periodística.

Natural de Tiana, un pequeño municipio de la provincia de Barcelona, la periodista de 49 años —nacida el 24 de febrero de 1976— ha sabido mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos. No obstante, a lo largo del tiempo ha compartido algunos detalles personales que dibujan un perfil cercano, comprometido y profundamente humano. Desde pequeña, Villanueva mostró interés por la televisión y el periodismo, una pasión que la llevó a estudiar esta carrera en la Universidad Autónoma de Barcelona, siguiendo una vocación que también compartía con su hermano. Parte de su infancia estuvo marcada por sus estancias en Cambil, el pueblo de su madre en Jaén, un lugar al que guarda un profundo cariño. "Cambil para mí es mi madre, mi abuela, mi gente…", expresó en una entrevista para el periódico local. Fuera de los platós, Cristina es una amante del mar y la lectura. En 2019 dio un paso más allá y publicó el libro Desplegando velas, una obra que reflexiona sobre el feminismo y el papel de la mujer en la sociedad actual. Además, ha participado activamente en foros de debate y conferencias, como la plataforma Malas Madres, donde ha defendido la conciliación entre la vida laboral y familiar, especialmente en el ámbito del periodismo.

Casada con Jorge García-Die, operador de cámara, Villanueva es madre de dos hijas. En diversas entrevistas ha reivindicado el derecho a disfrutar de la maternidad sin culpa ni presiones. "Hay que aprender a decir: soy madre y no pasa nada", aseguró en Diez Minutos, abogando por una desconexión saludable del trabajo en favor de la familia. La periodista cree que la imagen preocupa más a mujeres que a hombres: "Nos exigimos igual delante de la cámara, pero la exigencia social sigue estando muy por encima para los mujeres que para los hombres", explicaba. Preguntada por cómo consigue conciliar el horario de fin de semana con ser madre de dos niñas, decía: "Es difícil. Cuando son bebés genial pero luego se hace complicado, como en cualquier otro trabajo porque querría estar en todos lados". También llegó a comentar que durante un tiempo sus hijas tenían bastante verla en la tele: "Básicamente, por el contenido. La mayor ya empieza a ver informativos pero tiene que estar acompañada", decía hace tres años a Dani Carande. Cristina también ha hablado abiertamente sobre los juicios que ha recibido en redes sociales por su aspecto físico, especialmente tras una notable pérdida de peso. "Lo hago por mí y por mi salud. Nunca nadie me lo pidió en mi trabajo", denunció, sobre los comentarios maliciosos que a veces recibe. "Puedo estar en el peso que me dé la gana", sentenció. Tras casi dos décadas en La Sexta, el futuro profesional de Cristina Villanueva se presenta como una incógnita cargada de expectativas. Su compromiso con la comunicación, el feminismo y la conciliación auguran nuevos proyectos en los que, sin duda, seguirá dejando huella. Por ahora, sus seguidores esperan con interés cuál será su próximo destino.