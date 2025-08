Entrevistamos a Cristina Villanueva tras adelantar que deja Atresmedia: "Necesitaba renovar la pasión, y mis hijas no tenían madre los fines de semana"

Tras 19 años en La Sexta, Cristina Villanueva cierra una etapa marcada por la pasión periodística y el compromiso informativo. "Me faltaban retos", afirma la periodista, que emprende ahora un nuevo camino profesional con ilusión renovada, conciliación familiar y el firme propósito de seguir comunicando desde la actualidad.

Has estado 19 años en La Sexta. ¿Por qué decides ahora cerrar esta etapa?

Necesitaba nuevos retos. Y ahora, cuando echo la vista atrás, han pasado casi 20 años y ni me he dado cuenta. En la cadena hemos tenido objetivos distintos: primero construir la casa y después lograr estabilidad. La Sexta ha conseguido situarse en buena posición. Pero a mí me faltaban retos. Es una etapa cumplida. Y ahora necesitaba renovar la pasión.

¿Y ahora? ¿Qué viene?

Estoy trabajando en un proyecto ilusionante. Seguirá siendo en televisión y estará ligado a la actualidad. Además del tema laboral, tenía un compromiso con mis hijas. Quería dejar de trabajar los fines de semana. Mis hijas no tenían madre los fines de semana (ríe). El nuevo proyecto tiene un horario más compatible con la parte personal. Es una doble vía: renovar la pasión y con un horario más conciliador.

¿Con qué te quedas de estos 19 años en La Sexta?

Ha habido etapas muy diversas. Al principio tuvimos muchísimo trabajo y muchísimos nervios. Iniciar una televisión es enfrentarse a escenarios en los que nunca habías estado. Yo venía de TVE, que era una cadena consolidada, la más antigua del país. Y de repente te encuentras sola tomando decisiones. Y es maravilloso, porque pones a prueba tu capacidad, tu versatilidad. Los inicios del canal fueron una etapa muy bonita, de crecimiento. Además de informativos, tuve que afrontar especiales informativos. Son muchas horas. Ha sido impresionante: la coronación de Carlos de Inglaterra, el entierro del Papa, manifestaciones, la caída de Bin Laden, la primera incursión internacional en Siria o el volcán de La Palma… Y eso fue un fin de semana. Antes decían: "Los fines de semana no pasa nada, solo hay fiestas populares". Pero en los últimos años los fines de semana han pasado las cosas más importantes.

"Lo que está pasando ahora en Gaza me recuerda a Irak: hambre y horror"

En La Sexta has presentado otros proyectos

Hicimos Sexto Sentido con Helena Resano, Mamen Mendizábal, que incluía debates o entrevistas. Después hice un espacio vespertino en directo… Verano Directo, que era una especie de España Directo pero versión estival. Y también No me digas que no te gusta el fútbol. Fue una maravilla conducir este proyecto con Juanma López Iturriaga. A mí, como a él, me encanta el baloncesto, pero nos pusimos a hacer fútbol. Fue muy divertido. El ambiente de trabajo era maravilloso. No me importaría volver a hacer deportes. Es un género más disfrutón, se sufre menos que con la actualidad generalista. He tenido momentos difíciles e incluso pensé en dejar la profesión. Cuando estaba en TVE, en la guerra de Irak, llegaban imágenes en directo con cuerpos desmembrados… No te acostumbras. Lo que está pasando ahora en Gaza me recuerda a Irak: hambre y horror... Nos llegan historias terroríficas. Da mucha pena. Los periodistas tenemos un compromiso. Pero la gente cambia de canal cuando ve según qué escenas. Es cierto que los informativos tienen una parte de entretenimiento cada vez mayor. Pero hay que mantener el compromiso, aunque a veces la audiencia no responda.

Mucha gente recuerda tu paso por La 2 Noticias. ¿Qué significó para ti?

Fue el mayor regalo profesional de mi vida. Encajaba a la perfección conmigo. Hicimos una simbiosis. Se me notaba en pantalla, me relacionaba muchísimo con el formato. Ha habido otros presentadores, pero a mí me encantaba. Disfruté muchísimo. Era un espacio donde podías hilar temas, firmar con autoría. A veces en los informativos vamos con prisas, y hacemos todo rápido. En La 2 Noticias aprendí el poder de la imagen. Había realizadores y montadores veteranos de RTVE que eran auténticos maestros… Aprendí muchísimo. La televisión no puede perder eso. Ahora, en líneas generales, en televisión estamos abaratando costes.

Otra gran experiencia fue el Mundial de Motociclismo

Sí, fui la segunda mujer en hacerlo tras Mercedes Milá. Fue una gran experiencia y me acuerdo del llorado Ángel Nieto, que fue un gran amigo. Recuerdo cubrir el Gran Premio de Qatar, donde hicimos una crítica por la falta de libertades. En RTVE también pude hacer las Olimpiadas o el Mundial de natación.

¿Han evolucionado las mujeres en los Informativos?

Tengo 49 años. Esta salida ha sido una elección propia, pero lo que algunos llaman edadismo quizá es machismo. Lo que pasa es que ahora es menos fuerte. Aun así, antes se notaba más. El fichaje de Pepa Bueno por el Telediario 2 evidencia un cambio. Pepa tiene experiencia, y nadie mira su edad. Antes las mujeres eran el 'acompañamiento' del hombre en los informativos. Ahora ya no. Ahora hay mujeres de más de 40 y más de 50 años haciendo pantalla, y eso es muy importante.

¿Qué te gustaría hacer ahora como periodista?

Tengo un proyecto personal que quizá ponga en marcha. Estoy estudiando un máster de profesorado. Quiero llevarlo a institutos. Hacer un curso de alfabetización informacional. Enseñar a los jóvenes cómo se consigue la información, cómo se replican los mensajes de odio, cómo luchar contra los bulos, cómo usar la información con responsabilidad. Tenemos que crear ciudadanos bien informados, porque los bulos hacen mucho daño. Es muy interesante, y tenemos que ir hacia eso. La transparencia en la información es la base de la democracia. No podemos fomentar los sesgos ni las fake news solo por hacer audiencia.