El problema de Susanna Griso y David Bisbal en su lujosa urbanización de Madrid, una de las más caras

Susanna Griso y David Bisbal, entre otros famosos, tienen su residencia madrileña instalada en Ciudalcampo, una de las más lujosas de todo el país que pertenece tanto a San Sebastián de los Reyes como a Colmenar Viejo. Pues bien, no es oro todo lo que reluce, pues los vecinos de dicha urbanización arrastran problemas con el agua potable. Motivo por el que unas 800 viviendas han tenido que tomar medidas.

El agua que llega a la zona para el consumo contiene niveles de arsénico superiores a los máximos legales establecidos por la legislación española. Un problema que viene dándose desde los últimos años y que sigue prolongándose, tal y como publica El Debate. Mientras no se soluciona, vecinos se han visto en la necesidad de comprar garrafas o instalar filtros para eliminar el arsénico.

¿Dónde vive Susanna Griso?

En su casa de Ciudalcampo, precisamente la presentadora, madre de dos hijos biológicos y de la pequeña Dorcette, a la que adoptó en 2018, recibió a Informalia en verano del año pasado, meses después de adquirirla. La comunicadora, que este verano ha viajado a Argentina con su nuevo novio, el ex CEO de Vocento Luis Enríquez, confesó que las puertas de su casa "siempre están abiertas" para amigos y familiares: "Mis padres siempre han recibido con las manos abiertas a todo el mundo. Al final, si lo has mamado en casa, lo acabas reproduciendo", nos contó.

En cuanto a David Bisbal, es en Ciudalcampo donde tiene su fortín madrileño junto a Rosanna Zanetti y sus tres hijos; Ella, fruto de su relación con Elena Tablada, y Matteo y Bianca, nacidos de su matrimonio con la modelo venezolana. Sometieron su casa a una reforma integral en 2021. Aitana, que disfruta de su verano con el creador de contenido Plex tras cerrar con su gira Metamorfosis en el Metropolitano de Madrid, y Carlos Sobera son otros de los rostros conocidos con vivienda allí.