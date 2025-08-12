La foto de Aitana y Plex por Bali y el detalle de ambos con los amigos a los que les pagan los gastos

Tras el joven catalán Vicente, Cepeda, Miguel Bernardeau y Sebastián Yatra, el hombre que logró abrir de nuevo el corazón de Aitana fue Plex, desconocido para una gran parte de la población pero muy conocido entre las nuevas generaciones debido a su éxito como creador de contenido. Es el primer verano que pasan juntos y, tras el cierre de gira de la artista llenando tres estadios (una noche en Barcelona y otra en Madrid), los dos han elegido como destino Bali. Hace unos días, ya hablamos de la espectacular villa en la que se alojan.

Desde que hace más de una semana iniciaran su viaje, se han publicado en redes imágenes de ambos, tomadas por sus seguidores. Ellos, en cambio, no han publicado nada en sus respectivas cuentas de Instagram. Quieren que el viaje se quede para ellos. También están acompañados por unos amigos. Javier de Hoyos comenta que Plex y Aitana están costeando gastos de algunos de sus amigos que no se pueden permitir un viaje así. "Me parece un detalle muy generoso", comenta el periodista. "Les vemos con muchos gestos cariñosos entre ellos", dice también sobre los enamorados.

A Plex lo vimos muy orgulloso en los conciertos de Metamorfosis de su chica, a los que también acudió acompañado por sus amigos. Un fin de gira que tuvo lugar en el Metropolino, no en el Bernabéu como la joven de 26 años había soñado, y que le llevó a anunciar inmediatamente sus nuevos conciertos, enmarcados en Cuarto Azul World Tour 2026.

Y tras los conciertos, llegó el turno de las vacaciones. Entre las imágenes que hemos visto de los dos, se encuentra la primera que compartieron unos fans cuando se encontraban haciendo escala en Dubái. Ya en Bali les han fotografiado paseando por un mercadillo agarrados de la mano. El joven de 23 años iba sin camiseta.