Aitana y Plex disfrutan de una escapada secreta en Bali: así es la espectacular villa en la que se alojan

Verano de ensueño para Aitana. Tras cerrar su gira Metamorfosis con dos intensas noches en Madrid, la cantante catalana ha hecho las maletas para desconectar de lo que supone llenar dos noches seguidas el estadio Metropolitano. La extriunfita se ha despedido temporalmente de la capital para disfrutar de los paisajes paradisíacos de Bali.

Pero no lo ha hecho sola. Tal y como ha desvelado el periodista Javier de Hoyos, la intérprete de Las Babys ha viajado hasta Indonesia junto al youtuber Plex, con el que comparte una bonita historia de amor desde hace unos meses.

La villa donde se están alojando, rodeada de naturaleza y dotada de todas las comodidades propias de un resort, cuenta con una gran piscina en plataforma elevada, terrazas, jardín privado, zonas chill out y dormitorios luminosos con grandes ventanales, todo decorado al más puro estilo balinés.

Este domingo, el presentador de D Corazón ya mostró en el programa de crónica social de TVE una imagen inédita de ambos en el aeropuerto de los Emiratos Árabes, donde aparecían muy sonrientes posando junto a un fan.