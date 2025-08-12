Revolución en las nuevas mañanas de Telecinco: Ana Rosa gana poder, Patricia Pardo sufre un recorte y hay baile de directores

Las nuevas mañanas de Telecinco sufrirán una importante remodelación en septiembre que va más allá de la salida de Joaquín Prat para hacerse cargo de las tardes de la cadena. Ana Rosa Quintana verá ampliado su poderío con más tiempo para su magacín, mientras que Vamos a ver, a partir de la nueva temporada en manos de Patricia Pardo, reducirá su duración en la parrilla de la cadena.

El programa de Ana Rosa seguirá comenzando a las 09.00, después de La mirada crítica de Ana Terradillos, pero se alargará hasta las 13.30, de tal forma que tendrá la misma duración que Espejo público, según adelanta Poco Pasa. Quintana, que el pasado mes de febrero regresó a las mañanas tras su periplo en Tardear, estará una hora más en directo. El damnificado será Vamos a ver, que sufrirá un importante recorte, porque estará en emisión hora y media, entre las 13.30 y las 15.00. De esta forma, Telecinco replica el modelo que seguía hace unos años, con un Vamos a ver haciendo las veces del extinto Ya es mediodía que conducía Sonsoles Ónega.

También habrá cambios en la dirección de los espacios matinales. Ana Rosa Quintana tendrá como directora a Gracia Jiménez en lugar de Pilar Cerisuelo. Óscar de la Fuente, como ya se anunció, deja Vamos a ver para ser el director del nuevo programa de tarde de Joaquín Prat. Su puesto en el programa que ahora conducirá Patricia Pardo quedará en manos de Sara Martín y María Cornago.

Con estos cambios, Telecinco iniciará una nueva temporada en la que Ana Rosa Quintana volverá a ser la pieza clave para una franja en la que tendrá que no solo deberá competir contra Susanna Griso, en Antena 3, sino que también tendrá que enfrentarse a la dupla de TVE formada por Silvia Intxaurrondo (La hora de La 1) y Javier Ruiz (Mañaneros). Joaquín Prat, por su parte, deberá mejorar los datos de Tardear con un nuevo magacín vespertino en el que estará acompañado por César Muñoz (Fiesta) y María Ruiz (Telemadrid, Trece).