Exclusiva; Ana Rosa: "Yo fui la primera que propuse a Joaquín Prat para la tarde, él era y es la mejor opción"

A veces, por los pasillos de Mediaset circulan rumores difíciles de confirmar. Uno de ellos sugería que la relación entre Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat ya no era tan cercana como antes, y que los saludos entre ambos se habían vuelto fríos. Se señalaba como punto de inicio de ese supuesto distanciamiento el momento en que Ana Rosa anunció su regreso a las mañanas, restando tiempo y protagonismo a su querido Joaquín. Pero la propia Ana Rosa lo desmiente: "Eso no es cierto", afirma con rotundidad. "Mala presidenta (de Unicorn Content) sería si no apostara por quien es el mejor comunicador que hay", afirma, entendemos que después de ella misma, quien cumplirá 70 espléndidos años el próximo 12 de enero, frente a los 50 que Joaquín celebró en abril.

Sus declaraciones, negando cualquier mal ambiente con el hijo del legendario Joaquín Prat, llegan desde Sotogrande, su retiro estival, donde disfruta de la brisa gaditana, de su familia y de un merecido descanso. "Joaquín era la mejor opción", asegura con pasión. Es su primera reacción tras confirmarse que Joaquín Prat será el presentador de las tardes de Telecinco. Ana Rosa solo tiene elogios para él: "Es un gran comunicador y lo ha demostrado sobradamente".

Después de que este martes se anunciara oficialmente que Joaquín ocupará las tardes de Telecinco a partir de septiembre, muchas fueron las reacciones, pero la más esperada era, sin duda, la de Ana Rosa. La periodista quiso dejar claro que Joaquín es la mejor elección tanto para la cadena como para Unicorn, su productora. "Yo fui la primera que propuse a Joaquín Prat para la tarde, él era y es la mejor opción", insiste.

Una relación muy cercana

La relación personal entre Ana Rosa y Joaquín ha sido siempre cercana. No en vano, Ana Rosa es la madrina del único hijo de Joaquín (bautizado en 2015 en la iglesia de San Antón, con el Padre Ángel como oficiante). "Estoy feliz por Joaquín", nos dice Ana Rosa, con quien ha compartido plató durante años. Le desea "un gran éxito en esta nueva etapa", en la que tomará el relevo de Verónica Dulanto y Frank Blanco. Aunque pocos lo sabían, fue Ana Rosa quien propuso a Joaquín como primera opción para ocupar las tardes una vez que ella decidió volver a las mañanas, decisión que, por cierto, ha sido un éxito en términos de audiencia.

Con estas declaraciones, Ana Rosa no solo confirma su apoyo a Joaquín, sino que descarta cualquier rumor de distanciamiento con él. "Este mismo miércoles estuve hablando con él durante hora y media", repite, subrayando la buena sintonía que aún mantienen.

Ahora, el reto para Joaquín será competir con su amiga Sonsoles Ónega, a quien conoce desde hace muchos años. Aunque Sonsoles ya no mantiene una relación cercana con Ana Rosa —tras su salida de Mediaset para fichar por Atresmedia—, Joaquín sigue bajo el paraguas de Unicorn, ya que el programa de las tardes de Telecinco seguirá siendo producido por la compañía de Ana Rosa.

Con todo esto, queda desmentida la teoría que circulaba por Telecinco y Mediaset, que aseguraba que la amistad entre Ana Rosa y Joaquín, casi maternal en el pasado, estaba rota o muy debilitada. Ana Rosa lo niega categóricamente: "Eso no es cierto". El rumor apuntaba a que el enfriamiento comenzó cuando a Joaquín le recortaron dos horas de programa tras el regreso de Ana Rosa a las mañanas. Sin embargo, ella insiste en que no ha habido ningún conflicto: "Este mismo miércoles estuve hablando con él durante hora y media", repite.

Es cierto que el propio Joaquín Prat reconoció en una entrevista con El Televisero que sintió cierto malestar: "Me encantó cuando me dieron cuatro horas por la mañana y me jodió cuando me quitaron dos", dijo. Aunque responsabilizó a Mediaset, no a Ana Rosa. Aun así, algunos interpretaron sus palabras como señal de que la relación se había enfriado, aunque ni él ni Ana Rosa lo confirman. Todo lo contrario.

Ana Rosa insiste en que sigue siendo su amiga y lo considera "uno de los grandes valores de la productora". "Muy mala presidenta sería de Unicorn si no apostara por Joaquín Prat, que es uno de los mejores comunicadores, si no el segundo mejor", afirma.

Joaquín y Sonsoles, amigos y rivales

Actualmente, Joaquín tiene contrato directo con Mediaset, no con Unicorn. Tras la salida de Sonsoles Ónega a Atresmedia, la cadena blindó a varios de sus presentadores, y Joaquín fue uno de ellos. Fuera del plató, Joaquín siempre ha mantenido cierta distancia con sus compañeros. No suele socializar los fines de semana ni participar en escapadas, a diferencia de otros rostros de la cadena. Sin embargo, con Ana Rosa tenía una relación distinta.

También es cierto que Joaquín mantiene una amistad especial con Sonsoles Ónega, con quien Ana Rosa ya no se lleva especialmente bien desde que Sonsoles dejó Mediaset y Unicorn para convertirse en el gran fichaje de Atresmedia. Desde entonces, compite directamente contra su antigua jefa en la franja de tarde.

Pese a ello, Ana Rosa insiste en que su relación con Joaquín sigue siendo buena: "Es un gran amigo y compañero. Lo aprecio mucho y es un gran valor profesional".

Es verdad que Joaquín ha sido visto en varias ocasiones junto a Sonsoles, y que la presentadora asistió a su 50 cumpleaños celebrado en Formentera, donde, por cierto, no estuvo Ana Rosa. Aun así, eso no significa que su amistad se haya terminado.