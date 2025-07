Día de despedidas en Mediaset. Mientras algunos se van de vacaciones, otros lo hacen con intención de no volver, al menos a su puesto habitual de trabajo. A Joaquín Prat, en la próxima temporada, lo veremos en las tardes, no en las mañanas. El nuevo curso televisivo llegará con cambios, entre ellos el estreno del nuevo magacín vespertino que presentará el periodista valenciano a partir de septiembre, compitiendo contra su buena amiga y antigua compañera Sonsoles Ónega (Antena 3).

Este jueves, 31 de julio, ha sido su último día al frente de Vamos a ver, espacio que a partir de ahora queda en manos de su compañera, Patricia Pardo. Prat se ha despedido con un mensaje a su audiencia, a la que ha dedicado los últimos minutos del programa: "Los periodistas, presentadores y comunicadores nos debemos al espectador. Ustedes son la razón y siempre son los protagonistas. Nosotros trabajamos para ustedes y nos sentimos inmensamente agradecidos porque son los que nos ven y gracias a los que tenemos trabajo. Por eso me siento en la obligación de, por si no lo saben, decirles que este es mi último trabajo en las mañanas y este es el último Vamos a ver que presento, porque esta cadena me ha encargado la ilusionante tarea de presentar las tardes a partir del próximo mes de septiembre", ha expresado.

El presentador también ha tenido palabras de agradecimiento para sus compañeros de mesa: "Me gustaría agradecer a mis compañeros de la mesa de actualidad que me aguanten todo este tiempo, porque soy jodido de aguantar, me quieran, ayudado, arropado y que hayan hecho el gran trabajo que siempre hacen".

Y, por último, ha tenido unas palabras para Pardo: "No me quería ir sin despedirme de todos y cada uno de los colaboradores que han pasado por esta mesa y fundamentalmente de Alfonso Egea y de Patricia Pardo. Patricia Pardo será la presentadora a partir de septiembre, ya era hora, de este programa. Gracias de corazón, sois fantásticos", ha confesado. "Gracias porque me habéis permitido conocer a unas grandísimas personas, gente buena, gente, como dice un amigo mío, gente bonita y os deseo lo mejor en la nueva etapa a la que volveremos con la misma ilusión, la misma fuerza y el mismo agradecimiento que siempre a los espectadores", ha concluido.

Una despedida que no ha tardado en recibir la réplica de la propia Patricia: "Sin pelos en la lengua hasta el final, eh. Se nos va el gran danés, ¿a quién le pasaba el látigo?", ha ironizado Patricia. Y ha añadido: "Seguiremos queriéndote y arropándote desde muy cerquita. 15 años, se dicen pronto, eh Joaquín. Yo no sé con quién voy a disfrutar a partir de ahora".

A lo que Prat, ha respondido: "Uno va, vuelve, va y vuelve... Donde hay patrón no manda marinero. Nosotros somos soldados y tenemos que estar. En una empresa, tienes un contrato y eres asalariado... Otra cosa son los autónomos, que también enfrentan sus dificultades. Pero si eres asalariado, y la empresa te manda y te pone un reto ilusionante por delante, ¿qué hay que decir? Pues amén, encantado, y voy con fuerza. Ahora me voy de vacaciones, que me den fuerza, y ha sido un honor y un placer".

Cómo será el nuevo magacín de las tardes de Telecinco

El nuevo espacio que Mediaset le ha confiado a Joaquín Prat para sustituir a TardeAR está producido en colaboración con Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana. El formato prescindirá de secciones fijas para adaptarse en tiempo real a la actualidad. Contará con tres bloques principales: mesa informativa, de análisis y de opinión, además de un equipo fijo de periodistas y paparazzis para la crónica social. El espacio apuesta por una identidad propia y una estructura flexible, centrada en política, sucesos, realities y corazón. Su plató renovado será envolvente y permitirá una mayor participación del público, que incluso tendrá colaboradores anónimos seleccionados para aportar nuevas miradas.