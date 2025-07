Joaquín Prat paraliza su programa para pedir que no comparen a Terelu Campos con Mar Flores en bikini: "Es feucho"

Si hay una imagen que en la mañana de este miércoles ha generado un aluvión de comentarios en redes sociales es la de Terelu Campos. En bikini, en la portada de su revista de cabecera. No son pocos los que han señalado que se han pasado con el photoshop. Otros han hecho referencia a los titulares que la hija de María Teresa Campos rápidamente convierte en memes. Por este posado, ya nos contaron que la hermana de Carmen Borrego se ha embolsado unos 15.000 euros.

En los platós de televisión se ha comentado la portada. No han faltado las palabras de Carmen Borrego en Vamos a ver, defendiendo el derecho de su hermana a posar donde le plazca y admirando el hecho de que no tenga ningún tipo de reparo a la hora de posar en bañador, como ella misma ha hecho en otras tantas ocasiones. También valora que visibilice los cánceres que superó y de cómo esto le afectó a su cuerpo y a su relación con los hombres.

"Sois las Kardashian del Mediterráneo", ha comentado incluso Alessandro Lequio. Unas palabras que han sacado una sonrisa a Carmen, que dejando a un lado sus enfrentamientos con el italiano se ha levantado y se han dado un cariñoso abrazo.

Pero ha habido otro momento que no ha gustado tanto, en esta ocasión a Joaquín Prat. Todo ha sido cuando han empezado a comparar las fotos de Terelu en bikini con las de su consuegra, Mar Flores. En el programa han utilizado para ello una portada de la madre de Carlo Costanzia en traje de baño, cuando fue sorprendida por otra cabecera.

Para el presentador de las mañanas de Telecinco, las comparaciones son odiasas y enseguida ha pedido que se quitara la imagen de las dos de las pantallas: "Esto es feucho. No me gustan las comparativas. Quitad las portadas, es feucho". Carmen, en mitad de los comentarios hacia el físico de una y otra, también ha dicho: "Nosotras no vivimos de nuestro cuerpo, ya lo he dicho muchas veces". Terelu, dentro del semanario, también ha reivindicado: "Compararme con Mar Flores me parece una falta de respeto".