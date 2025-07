Joaquín Prat, sobre la salida en ambulancia de Juana Rivas: "Dentro de este circo, era más fácil hacer el paseíllo"

La polémica sobre la custodia del hijo de Juana Rivas y Francesco Arcuri ha sido uno de los temas más recurrentes durante estos días en los programas de televisión. Este martes, después que el Tribunal Constitucional haya inadmitido la solicitud urgente que la madre presentó para que suspendiese la orden dictada por la Corte de Apelación de la ciudad de Cagliari (Italia), Juana ha acudido a entregar a su hijo en el punto de entrega familiar en Granada.

Tras entregar al menor, Rivas ha abandonado el lugar en una ambulancia. Horas más tarde, hemos conocido que el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada ha aplazado finalmente la entrega hasta este viernes. Según han informado a los medios desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el menor volverá este martes con su progenitora hasta que pueda concluir la ejecución de la resolución judicial de los tribunales italianos.

Lo hace después de estar hasta pasado el mediodía asistido por psicólogos en el mismo punto de encuentro donde llegaba para su reunión con Arcuri sobre las 09.30 horas. El niño ha salido para reunirse con su madre pasadas las 14.30 horas.

La opinión de Joaquín Prat

El abogado Enrique Zambrano, que representa al padre del menor, ha dicho en Vamos a ver: "Otra vez sois testigos de este despropósito. No lo puedo calificar de otra manera, es un despropósito que hagan esto con este niño y, encima, exponiéndolo". Y el letrado ha añadido: "Es absolutamente injusto y se podría haber ahorrado de muchas maneras. Ellos han querido esto y lo han buscado". Ha sido entonces cuando Joaquín Prat ha intervenido:"Es un circo".

El abogado ha continuado: "Hay equipos de Policía para que el niño no hubiera tenido ningún problema y para no pasearlo. Lo que han hecho con el niño ahora mismo es una auténtica vergüenza". Y el presentador, de nuevo, ha ido en la misma línea: "Es terrorífico". El abogado ha seguido: "Nada más bajar del avión, le quitaron el teléfono y el niño no habló ni con su padre ni con sus amigos ni con compañeros del colegio. Fue absolutamente aislado por el entorno de esta señora".

Prat, al mismo tiempo, ha apostillado: "Esta señora fue condenada por sustracción de menores y no ha ido a la cárcel porque fue indultada por el Gobierno. Un niño a esa edad tiene que estar jugando a las chapas o bañándose en el río, no de asociación en asociación". Y el presentador de las mañanas de Telecinco ha sentenciado: "Dentro de este circo, era más fácil hacer el 'paseíllo' para que luego saliera ella en ambulancia. Qué dislate, qué despropósito". El programa ha acabado antes de conocerse la nueva decisión del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada.

Arcuri

Arcuri está investigado por la autoridad judicial en Italia por supuestos malos tratos en el ámbito familiar tras las denuncias de Rivas, y el trámite de la entrega se ha formalizado con la asistencia de psicólogos para el menor, muy afectado y que ha dicho que tenía miedo por la vuelta a las puertas del punto de encuentro familiar. Pasado el mediodía, el niño ha salido con su padre, entre muestras de oposición de activistas de la plataforma de apoyo a la madre y 25N/8M de Granada. Finalmente, como decíamos, ha vuelto con su madre pasadas las 14.30 horas.