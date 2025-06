Alejandra Rubio compartió hace unos días un vídeo donde aparecía junto a Carlo Costanzia en las inmediaciones del centro penitenciario donde los hermanos del empresario, Pietro y Rocco, cumplen con su condena de doce y ocho años de cárcel, respectivamente, por intento de asesinato. En la grabación, la hija de Terelu Campos y su novio felicitaban desde la calle, y entre gritos, a los italianos por su cumpleaños, algo que generó controversia y sobre lo que la joven se negó a hablar este miércoles en televisión, una reacción a la que Joaquín Prat ha respondido, muy enfadado, desde Vamos a Ver, pidiendo a su compañera -ausente en el programa- que se ubique, pues no comprende que, al ser una figura pública y trabajar como tertuliana, nunca quiera hablar de su vida personal. Apenas dos horas después de las palabras del periodista, ella ha emitido un comunicado en su perfil de Instagram.

La nieta de María Teresa Campos ha afirmado sentirse "tremendamente incomprendida", aunque ha reconocido que, "en parte", puede que ello sea "culpa" suya. "En esta ocasión hemos querido enseñar una parte menos bonita que también forma parte de lo que somos", dice Alejandra respecto a su vídeo con el hijo de Mar Flores, insistiendo en que en esta ocasión no ha vendido ninguna exclusiva. "Los que me conocéis desde hace tiempo sabéis que intento ser reservada con bastantes aspectos de mi vida", ha añadido.

"Entiendo que a mucha gente le sorprenda, que le moleste o que le inquiete ver ciertas cosas o que simplemente sea un reproche porque 'yo no vendo mi vida' y lo sigo demostrando", expone la sobrina de Carmen Borrego. Y, en las siguientes líneas, apunta: "No soy un robot, soy humana y cometo fallos, pero parece que se está esperando que los tenga para que haya una razón más para atacarme(nos)".

La prima de José María Almoguera ha lamentado que, en lugar de ser escuchada, reciba lo contrario: reprimendas e incomprensión: "Al final, en vez de recibir una mano tendida, recibo un guantazo ante situaciones complicadas. A veces echo de menos el calor entre nosotros, un abrazo, una buena palabra y no siempre un reproche, pero también entendiendo que este mundo en el que trabajamos no va de eso. Siento no expresarme de la mejor manera ante situaciones límite para mí. Yo siento, yo lloro, yo vivo, no me considero una persona altiva, ni soberbia, simplemente una chica de 25 años que no es perfecta y que tiene una coraza demasiado grande, porque a veces en este mundo hace falta tenerla. Y así no permitirme sentir más dolor".

En este sentido, Alejandra ha pedido empatía: "Ojalá pudierais ver las cosas desde mi perspectiva (que muchas veces no es la correcta), pero esto es lo que soy en parte por todo lo que llevo acumulado desde hace tiempo. No he tenido mi mejor año pero mejoraré cada día gracias a tener la suerte de saber aprender de mis errores. Esto no es una justificación, simplemente una forma de expresarme, que a muchos les costará entender porque nunca muestro todo de mí. Poca gente me conoce en realidad, y eso nunca juega a mi favor", sentencia en su escrito.