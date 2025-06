Joaquín Prat se harta de Alejandra Rubio y le pide que se "ubique": "A lo mejor deberías replantearte qué quieres hacer"

Joaquín Prat ha reaccionado este jueves al enfado de Alejandra Rubio tras ser preguntada por la visita que hizo con Carlo Costanzia a la cárcel donde cumplen condena los hermanos del italiano. Cansado de las reacciones de la hija de Terelu Campos en los platós, el presentador se ha dirigido directamente a ella para recordarle que en su trabajo como colaboradora televisiva es razonable que se le pregunte por los contenidos que ella misma publica en sus redes sociales, teniendo en cuenta que es un personaje público.

Los hechos se remontan al encarcelamiento de Pietro y Rocco, que esta pasada primavera fueron sentenciados a doce y ocho años, respectivamente, por el intento de asesinato de Oreste Borelli en vía Panizza, en el barrio de Mirafiori de Turín. Hace unos días, la influencer y el hijo de Mar Flores se acercaron a las inmediaciones del centro penitenciario para hacerles una visita que ellos mismos compartieron en sus historias de Instagram. En la grabación, Carlo y Alejandra aparecían gritándoles desde la calle mientras sonaban petardos.

El vídeo dio que hablar, pero, como de costumbre, Alejandra se negó a hablar de ello cuando este miércoles salió a relucir en televisión. "Yo creo que tengo un límite muy claro en lo que digo y no digo y hago lo que me parece bien. Y lo voy a seguir haciendo. Yo sé hasta donde quiero llegar y las cosas que hago. Si algo no me parece bien, no me parece bien y si algo me parece bien, me parece bien. Y voy a seguir así siempre. Con mi opinión, con mis valores y con mi forma de ser. Y si no os parece bien, fenomenal", se quejó.

Unas palabras a las que Joaquín Prat no ha dudado en responder: "Alejandra a ver si te ubicas, ¿eh? A ver si te ubicas. Aquí no vienes a hablar con el enemigo. A lo mejor deberías replantearte lo que debes hacer. Deberías reubicarte ya, replantearte lo que debes hacer", ha avanzado el periodista, mirando a cámara, en Vamos a Ver.

"Nosotros solo preguntamos porque el vídeo lo has colgado tú. Entiende que te dije desde el principio que eres familiar de una persona que está en prisión. ¿Sobre qué quieres que te preguntemos? ¿Sobre el doctorado?", le ha espetado. Y ha sentenciado: "Es una cuestión de actitud. Si tú subes el vídeo, nosotros te vamos a preguntar".