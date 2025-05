Alejandra Rubio contesta a Carlo Costanzia tras hacer caja para desmentir sus rumores de crisis: "Me han dado por todos lados"

Sin querer contestar a la prensa, ya que como él mismo ha dicho en varias ocasiones 'no hablan de su vida privada', Carlo Costanzia se sentó el viernes en el plató de Santi Acosta y Beatriz Archidona para aclarar en qué punto se encuentra su relación con su novia y madre de su hijo, Alejandra Rubio, tras los rumores de crisis.

"Es normal discutir, especialmente cuando estás agotado. Pero siempre hablamos las cosas. Nos apoyamos mucho mutuamente", manifestó el hijo de Mar Flores sobre su noviazgo con la nieta de María Teresa Campos en una entrevista con cheque de por medio.

Este lunes, le ha tocado turno a la propia Alejandra, quien ha contestado a la entrevista de Carlo desde Vamos a ver, el programa de crónica social de Telecinco donde actualmente colabora como tertuliana.

"Al final, me dieron por todos lados a mí. No me siento yo y pillo yo por todas partes, pero ya está. No hay ninguna crisis", ha manifestado la hija de Terelu Campos en el mencionado espacio donde trabaja.

Asimismo, en su intervención, Alejandra ha matizado que, a pesar de las palabras de Carlo-donde dejó entrever que su relación se había descuidado tras el nacimiento del bebé- la joven ha insistido en que todo bache puede tener solución. "Dijo que tener un bebé de cinco meses es duro y se puede descuidar la relación, pero se retoma", ha señalado.

Por último, la sobrina de Carmen Borrego ha criticado que siempre es a la mujer a la que tachan de "loca" o "celosa". "¡Qué casualidad que siempre es la mujer la loca y la celosa! La que tiene que imponer las cosas, que quién lleva los pantalones en la relación", ha concluido.

El romance entre Alejandra y Carlo comenzó en febrero de 2024, momento en el que fueron captados por los fotógrafos. Nadie daba un duro por la relación de la hija de Terelu Campos y el primogénito de Mar Flores, condenado por estafa. Luego Informalia descubrió que Alejandra iba a ser mamá, cuando desvelamos que salía de una farmacia cargada de test de embarazo. Lo negó entre sonrisas nerviosas, pero la verdad se abrió camino y pronto confirmamos que teníamos razón y que Carlo y su novia esperaban un bebé como habíamos avanzado: estaban protegiendo una exclusiva pagada en ¡Hola!.