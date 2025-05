Carmen Borrego toma una firme decisión tras su última polémica con Alejandra Rubio: "No me gusta..."

Han tenido que pasar varios días para que todo volviera a su sitio, pero Carmen Borrego y Alejandra Rubio ya han hecho las paces. Hace unas semanas salieron a la luz unos audios del pasado en los que la joven tachaba a su tía de "subnormal" por hablar en una exclusiva de la casa que había heredado de María Teresa Campos. La entrevista la concedió en el año 2024, después del fallecimiento de la veterana presentadora, y esto le pareció a la joven una falta de respeto de su tía hacia su abuela. Ha pasado un tiempo desde aquellas grabaciones, pero, tras salir a la luz su contenido, la relación entre Alejandra y Carmen se tensó. Eso sí, ya está todo bien entre ellas. La hermana de Terelu Campos lo aclaró en el plató de Conexión Honduras.

Carmen se sumó a los colaboradores del programa este domingo 25 de mayo para comentar, entre otros asuntos, el paso de Terelu por Honduras, donde se ha dado una segunda oportunidad tras dejar el concurso en un primer momento. Sin embargo, Sandra Barneda no desaprovechó la oportunidad de preguntar a la tertuliana en qué punto estaba la relación con su sobrina. Según la invitada al programa, las cosas están bien entre ellas. Lo pasado, pasado está.

"No me gusta, pero no voy a hacer guerra de esto (...) Es la opinión de Alejandra y yo la respeto. No voy a echar mierda encima de mi sobrina, igual que no lo voy a hacer ni con mi hijo ni con Terelu", señaló la exconcursante de Supervivientes.

"Creo que ella tampoco tiene ningún problema conmigo. Ha salido un audio. Es un audio privado en un momento de calentón y de cabreo", afirmó, quitando hierro al asunto. Unos días antes, precisamente, Alejandra expresaba unas palabras que seguían una línea similar, y pidió perdón a su tía, señaló: "No me parece para tanto. Siento mucho haber dicho esa palabra fea. Le he pedido perdón a Carmen. Todos saben lo que pienso, también mi familia".

¿Por qué Alejandra insultó a su tía?

Los hechos se remontan al año 2024, cuando Carmen Borrego concedió una exclusiva a Lecturas hablando de la casa que había heredado de María Teresa Campos. Fue una entrevista muy comentada, llegando a abordarse en los platós. Por aquel entonces, la joven simuló absoluta normalidad, afirmando que respetaba la decisión de su tía. Sin embargo, fuera de los focos la realidad era muy diferente: no le parecía bien que hubiera vendido a una revista la casa de su abuela. En un audio que formaba parte de una conversación de WhatsApp, expresó: "Mi tía es subnormal, se ha marcado una exclusiva en casa de mi abuela (...) Me parece una barbaridad".

El audio se filtró hace dos semanas en TardeAR, algo que a la novia de Carlo Costanza le enfadó profundamente, llegando a anunciar que pensaba emprender acciones legales. Poco después, su tía se pronunció sobre ello: "Es evidente que subnormal no soy, buena persona sí. Y eso lo tengo demostrado". La hija de la mítica periodista subrayó que la entrevista la hizo desde el más absoluto respeto a su madre, y respondió a Alejandra: "Nunca jamás en la vida he faltado el respeto a mi madre. Si hubiera estado viva, estoy absolutamente convencida de que me habría dicho que sí". Ahora, las aguas se han calmado entre ellas. O, al menos, eso dicen.