Carmen Borrego se ha mostrado tajante tras la filtración de unos audios en los que su sobrina, Alejandra Rubio, se refería a ella en términos despectivos por un reportaje realizado en la casa de su madre, María Teresa Campos. La hermana de Terelu no ha querido hacer sangre de la herida pero ha dejado claro que tiene una conversación pendiente con su sobrina: "Me ha mandado un mensaje pero no es suficiente".

Asegura que no está enfadada con Alejandra y resta importancia a lo sucedido asegurando que esto solo es "una bomba más" en la familia, pero el cabreo es innegable: "Es evidente que subnormal no soy, buena persona sí. Y eso lo tengo demostrado". Sobre el polémico reportaje en la casa de su madre, ha defendido que lo comentó con su hermana, la única a la que tiene que pedir consentimiento: "Lo siento Alejandra, no te lo voy a pedir a ti". Y deja claro, además, que lo hizo desde el más absoluto respeto: "Nunca jamás en la vida he faltado el respeto a mi madre. Si hubiera estado viva, estoy absolutamente convencida de que me habría dicho que sí".

Carmen ha pedido a Alejandra prudencia con todo lo que dice, tanto en público como en privado ("Todo se puede decir sin dañar y sin abrir una brecha familiar. Yo, si puedo evitar hacer daño, lo evito siempre") y asegura que la ha querido, y la quiere, como a una hija. "No hay conflicto por mi parte. Si ella lo tiene, me gustaría que lo habláramos en privado". Y ha añadido: "Alejandra tiene absoluta libertad para decir lo que quiera, pero dependiendo de cómo se digan las cosas, se abre un debate que no beneficia a la familia".

También ha defendido su derecho a hacer exclusivas: "¿Yo vendo exclusivas? Sí. ¿Aquí nos sentamos todos los días a hablar de los que venden exclusivas? También. Es un ejercicio de cinismo que solo se me señale a mí". Y ha recordado, precisamente, que su sobrina no quiere hablar de su vida privada pero ya ha vendido unos cuantos reportajes: "No me parece que haya hecho una aberración. He vendido algo que es mío con absoluto respeto. Mi intención en ningún momento ha sido faltarle el respeto ni a mi madre, ni a mi sobrina, ni a mi hermana, ni a mis hijos, ni a mí misma".