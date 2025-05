La condición que ha impuesto Alejandra Rubio a Carlo Costanzia en su reaparición televisiva

El hijo de Mar Flores regresa de nuevo al plató de Telecinco. Carlo Costanzia se sienta este viernes con Santi Acosta y compañía para responder a los últimos rumores que apuntan a una presunta crisis con Alejandra Rubio. Ella ya ha desmentido las informaciones: "Discutimos como todas las parejas pero nada importante por lo que nos vayamos a la cama enfadados", ha dicho.

La hija de Terelu se ha mostrado muy molesta por estas informaciones ("Los medios no tienen noticias y se las inventan") y asegura que "ninguno de los dos disfruta hablando de su vida privada". Curioso teniendo en cuenta que ella es tertuliana fija en VAV y que él le ha cogido el gusto al De Viernes, que ya ha visitado en otras tres ocasiones. En cualquier caso, Alejandra afirma que no está preocupada por lo que pueda decir Carlo porque en casa tienen las cosas muy claras: "Los dos estamos de acuerdo en no hablar de nuestro hijo, lo hablamos de forma recurrente".

Más allá de su relación con Alejandra, Carlo tiene otros temas pendientes a los que hacer frente. Por ejemplo, el futuro judicial de sus hermanos, Pietro y Rocco, acusados de agresión en Italia. Tras el juicio, el caso está visto para sentencia, que será leída el próximo 3 de junio a las 10:00 horas en el Palacio de Justicia de Turín y a puerta cerrada. Los hermanos Costanzia, en prisión preventiva desde marzo de 2024, están acusados de agredir, presuntamente, a Oreste Borelli, que paseaba por la calle con su novia cuando dos hombres le asestaron un machetazo en la pierna, que finalmente tuvo que ser amputada. Según la acusación, Pietro conducía el vehículo y Rocco portaba el arma. El primero se enfrenta a una pena de 14 años de prisión, 9 para el segundo. Carlo los ha apoyado públicamente a través de una imagen en redes sociales donde pide la libertad para ambos.

Un negocio nuevo y un docurreality sin dueño

Al margen de compartir las bondades de Alejandra y defender a sus hermanos, el paso de Carlo por el programa de Telecinco tiene una finalidad mucho más práctica: engrosar sus cuentas bancarias. Hay que recordar que el hijo de Mar Flores abrió un pequeño negocio en la capital hace pocas semanas y necesita cash tras haber realizado la inversión.

Además, este viernes publicábamos en primicia que una de sus fuentes de ingresos está en dique seco: el docurreality que muestra los días anteriores y posteriores al parto de su hijo. Producido por Cuarzo, ninguna plataforma se ha mostrado interesada en el material y continúa guardado en un cajón esperando un momento más propicio o incluso un plan B: emitirlo en alguno de los canales de Mediaset (por mucho menos dinero, claro).