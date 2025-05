Nadie quiere el docureality que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia grabaron durante el embarazo y parto de la hija de Terelu

"Está en marcha, será algo muy bonito y espero que lo veáis: es una experiencia de dos padres primerizos en una situación excepcional", así respondía Carlo Costanzia cuando se le preguntaba por el documental que estaban grabando Alejandra Rubio y él durante el embarazo, y que culminaba con el nacimiento del pequeño Carlo.

Alguien debió pensar que al público le interesaría ver un docureality sobre cómo la hija de Terelu Campos y el hijo de Mar Flores vivían la experiencia de ser padres primerizos. Desconocemos si fueron ellos quienes tuvieron la idea o si fue un tercero el que se la propuso y logró convencerlos. El caso es que dos personas que critican habitualmente a la prensa del corazón —aunque vivan de ella— y que claman por su privacidad, decidieron convivir durante meses con un equipo de grabación que los siguió a diario, incluso en el parto.

El docureality ha sido producido por Cuarzo, responsable de programas como el desaparecido Así es la vida (Telecinco), presentado por Sandra Barneda y donde trabajaba la sobrina de Carmen Borrego, La isla de las tentaciones (Telecinco) o La Roca (La Sexta), entre otros. Esta productora mantiene una relación muy estrecha con Las Campos, especialmente con Carmen Borrego. De hecho, es la empresa en la que siempre había trabajado su hijo, José María Almoguera. Comenzó detrás de las cámaras en Viva la vida y terminó en Así es la vida, donde lo sorprendió el estallido del conflicto con su madre tras hablar de ella en una entrevista. Muchos recuerdan aquellas imágenes suyas en la sala de control, con una cámara grabándolo mientras lo criticaban en el plató, al más puro estilo Sálvame.

Tan estrecha es la relación de las Campos con esta productora, que durante aquella guerra entre madre e hijo, a ninguno de los colaboradores de Así es la vida se le ocurrió ponerse del lado de José María, pese a que muchas de sus quejas estaban justificadas: su madre había vendido su boda y su embarazo. "No me quiero jugar mis colaboraciones, que tengo muchas facturas que pagar", confesaba uno de esos contertulios cuando se le preguntó por qué todos defendían a Borrego y nadie apoyaba al hijo, a pesar de que en la calle abundaban más los que comprendían sus reproches.

Volviendo al docureality, todo estaba planificado para que las plataformas de streaming se lo disputaran y se convirtiera en uno de los éxitos de la temporada. Pero no fue así. Pero perse a las expectativas, nos dicen que hasta ahora ninguna plataforma se ha interesado por el proyecto. Explican las fuentes consultadas que "no resulta atractivo para el público" y, por tanto, "no es rentable". Cuando esperaban negociar con al menos un par de plataformas, se han encontrado con el peor escenario posible: el desinterés total.

Entre los debates surgidos, se destaca la contradicción de exponer un contenido tan íntimo protagonizado por personas que constantemente se quejan del acoso mediático. Se cree que su emisión generaría críticas negativas y una fuerte polémica entre periodistas especializados, lo que ha disuadido a las plataformas de invertir en el proyecto. Al menos hasta el momento.

Emitirlo en alguno de los canales de Mediaset

Eso sí, existe un plan B. ¿Cuál? Emitirlo en abierto en alguno de los canales de Mediaset, aunque las condiciones deberían cambiar y los presupuestos también, claro. La cadena de Fuencarral sabe que la idea inicial era colocarlo en plataformas como Netflix, Movistar o Amazon Prime, y que llegar a ellos antes de emitirlo bajo pago significaría ser la última opción.

Desde Cuarzo no están dispuestos a desperdiciar tantas horas de grabación. Fuentes conocedoras de la situación nos dicen que "seguro que eso finalmente verá la luz". Otra cosa será cuándo, cómo y dónde: "Pero aunque sea de forma residual, como en Mitele —la plataforma online de Mediaset—, como sucedió con el de Oriana, no se va a perder". Además, no se descarta que Cuarzo prepare un programa especial con la participación de Terelu y Carmen Borrego para dar más entidad al docureality.