Joaquín Prat, muy molesto, se revuelve contra Isa Pantoja: "No se despidió cuando se fue a la competencia"

Isa Pantoja ha dado a luz a su segundo hijo, Cairo, el primero con Asraf Beno, su pareja desde hace años. La noticia ha formado parte de los contenidos de Vamos a ver, el magacín de Telecinco que presenta Joaquín Prat y el programa en el que Isa colaboró durante una larga temporada, hasta que fichó por La familia de la tele.

Adriana Dorronsoro ha introducido la información sobre el nacimiento del pequeño Cairo y, en ese momento, Prat ha aprovechado para dar la enhorabuena y, de paso, lanzar una pulla a quien fuera su colaboradora durante varios años. "Eso es una buena noticia, lo que pasa es que a Isa se le olvidó despedirse de nosotros cuando se fue a la competencia", ha soltado.

"Eso no es bonito", ha apostillado Alessandro Lequio. Sin embargo, ha habido colaboradores que le han llevado la contraria y han reconocido que Isa sí se despidió de algunos. "De mí no se despidió", ha vuelto a protestar Prat. "De nosotros sí", ha manifestado Adriana Dorronsoro, que ha lanzado un comentario a Isa. "Escribe un mensaje a Joaquín", ha bromeado. "No, ya no", ha respondido él. Para finalizar, y aunque no ha ocultado su enfado, Prat ha tenido unas bonitas palabras para Isa Pantoja. "El niño está sano, la madre también está bien, pues mira, lo celebramos", ha indicado el presentador.

Como explicábamos, Isa fue durante años colaboradora de Vamos a ver y, previamente, participó en El programa de Ana Rosa. Hace dos meses, tal y como adelantó Informalia, la hermana de Kiko Rivera decidió pasarse a la competencia como colaboradora estrella de La familia de la tele, a razón de 12.000 euros al mes. La aventura, eso sí, le ha durado poco, porque TVE canceló el programa tan solo mes y medio después de su estreno por sus malas audiencias.