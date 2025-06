Joaquín Prat desvela si ha "hincado rodilla" ya frente a su novia, Alexia Pla: "Dando todos los pasos que haya que dar"

El presentador de parte de las mañanas de Telecinco Joaquín Prat recibió este lunes en Madrid el Premio de Comunicación Hugo Ferrer durante la tradicional gala de los Premios Naranja y Limón que otorga anualmente la Peña Periodística Primera Plana, en los que, además, Ángel Cristo Jr. recibió el Premio Limón. Prat habló de algunos asuntos, y entre ellos no faltaron las palabras hacia su chica, la enfermera valenciana Alexia Pla.

A la pregunta de si "ha hincado rodilla ya", el presentador se limitó a decir, sin confirmar ni desmentir nada: "Cuando estás con alguien siempre quieres ser feliz a su lado, dando todos los pasos que haya que dar para conseguirlo, para afianzar la relación". Y celebró: "Estamos felices, felices".

A buen seguro parte del verano lo pasará con ella. Sus vacaciones ya las tiene repartidas: "Trabajar en julio y vacaciones en agosto. Ana Rosa se marcha en julio y volvemos a lo que había antes de que volviese ella a las mañanas. Terradillos va de 9 a 10 y media con La mirada crítica y luego entro yo de 10 y media a 3".

El presentador estuvo casado de 2005 a 2009 con Paula González. Meses después conoció a Yolanda Bravo, que ya tenía tres hijos de una relación anterior y que se convirtieron en pilares fundamentales para él. Al pequeño que tienen en común lo trajeron al mundo el 14 de abril de 2015. Se separaron en 2021. Con Alexia Pla está feliz desde verano de 2022, cuando se conocieron y surgió la chispa. Desde entonces han sido herméticos, aunque también nos han dejado estampas de su relación en redes sociales.

El premio de Joaquín Prat

Reconocido con el galardón nombrado en párrafos anteriores, se mostró muy orgulloso porque este, además, llegó en un momento muy especial para él: "Coincide con que mañana hace 30 años que falleció mi padre. O sea que fíjate la ilusión que me hace teniéndole más presente que nunca. Espero que esté orgulloso de que su hijo ha entendido que en esta vida lo que vale es el esfuerzo, el trabajo, la constancia y el sacrificio, que es lo que él me inculcó. Trabajar duro, trabajar, trabajar, siempre".

Y añadió, antes de la entrega de premios: "Se lo dedicaré a él, se lo dedicaré a todos mis compañeros que me aguantan todos los días, que aguantarme a mí no es fácil. A la paciencia que tienen y, por supuesto, a mi pareja y a mi familia". Al mismo tiempo, reconoció: "Me da mucho pudor recibir premios porque creo que el premio es tener trabajo y dedicarte a lo que te gusta. El premio es que te vaya bien, que tengas buenas audiencias, que haya buen rollo en el programa. Y luego pues esto siempre es un estímulo y además es un momento divertido para reencontrarte con gente".

A sus 50 años cumplidos el 17 de abril, dijo también estar en una gran etapa: "El mejor momento siempre es el presente, porque el pasado es absurdo mirar hacia atrás. No te reporta nada y el futuro, como no lo podemos controlar, pues ya vendrá". Su mensaje es claro: "Vivir el presente, estar a gusto y poder disfrutar de lo que tienes es maravilloso. Saber con quién quieres estar, de quién te quieres rodear, es muy importante".