Joaquín Prat le reprocha su "incomprensión" a Alejandra Rubio tras su último rifirrafe: "¿Para qué coño cuelgas eso?"

La que se ha liado con el vídeo de Carlo Costanzia y Alejandra Rubio felicitando a Rocco y Pietro —los hermanos del novio de Alejandra, que están en la cárcel en Italia por intento de asesinato— no es poca cosa. La polémica está trayendo cola. Este jueves, Joaquín Prat no se cortó un pelo y cargó contra la hija de Terelu Campos tras ver cómo respondía cuando le preguntaron por el vídeo. El presentador le soltó, sin rodeos, que "se ubicara". Entonces, la sobrina de Carmen Borrego alegó en un comunicado, a través de sus redes, que se sentía "incomprendida". Y este viernes, Prat ha querido zanjar el asunto de raíz.

"Alejandra es una chica estupenda, que tiene ese caparazón, esa coraza. Yo ayer le dije que tiene que ubicarse respecto de donde trabaja. Cuando viene aquí somos compañeros. Y ella viene con la sensación de que si se abre un poco, la van a traicionar", se pronunciaba el presentador en Vamos a ver.

Palabras que ha suscrito, además, su tía Carmen Borrego: "Yo en eso la entiendo porque todo lo que nosotras digamos o expresemos es un tema y se hace grande", ha reconocido y ha explicado: "Creo que se puso nerviosa porque este tema le esta causando mucho dolor".

Por su parte, otra colaboradora del programa, Paloma Barrientos, apostillaba: "A mi Alejandra me da la sensación de que está siempre enfadada. Aquí estamos colaboradores. Es una persona adulta, que tiene 25 años, que ha vivido situaciones complicadas... Pero tanto tú como Terelu habéis pasado situaciones muchísimo peores y nunca... Entonces, hombre, para empezar, ven aquí y pásalo bien", ha sentenciado. Sobre esto, ha vuelto a tomar la palabra Joaquín Prat: "Cuando comenta un reality se lo pasa bien, pero lleva mal todo lo que es su vida personal...", destacaba y ha apuntado: "Pero si te resulta tan incomodo hablar de esas cosas que son tan personales, ¿para qué coño cuelgas eso?".

Pero la cosa no ha terminado ahí. El tertuliano ha continuado echando leña al fuego: "Tenemos un trabajo privilegiado, bien pagado, mucho más que muchos otros españoles que también tienen sus problemas. La vida se queda ahí porque todos venimos a trabajar", soltaba, y añadía: "A lo mejor la persona que trabaja en una tienda, no tiene que expresar ni contar lo que está ocurriendo". A lo que Borrego, le ha respondido: "Por eso te pagan lo que te pegan. Aquí no viene uno a pasarlo mal".