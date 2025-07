Joaquín Prat frena a sus colaboradores tras los comentarios sobre Michu: "Un poquito de respeto"

El pasado lunes 7 de julio, Michu, expareja de José Fernando y madre de su hija, fue hallada sin vida en su casa a los 33 años. Aunque no se conocen los motivos concretos de su muerte, Michu padecía una grave afección cardiaca.

Con la triste noticia, también llega la incertidumbre de con quién vivirá su hija Rocío, de 8 años. Los colaboradores de Vamos a ver han hablado sobre la situación que afecta a la familia de Ortega Cano. Aunque se ha dicho que Michu dejo por escrito que quería que Ortega Cano cuidara de su hija, su madre afirmó a los medios que iba a ser ella quién se quedaría con la niña al ser la persona más cercana.

Sandra Aladro, se posicionó a favor de Inma, madre de Michu, ya que considera que la niña tiene "arraigo" en Jerez de la Frontera y es mejor no cambiarlo. Por otra parte, Alessandro Lequio no entendía el debate ya que considera que debería vivir con su padre, a pesar de que José Fernando "esta incapacitado" por un juez y está bajo el cuidado de su padre, Ortega Cano.

El presentador replicó a Aladro al considerar que "las voluntades están para respetarlas y para cumplirlas". Además, Lequio recordaba la vida difícil que había pasado Michu: "No sabía que vivía en esa marginalidad social y cultural tan marcada, ahora se entiende el pánico que la familia de Ortega tuvo con esa relación".

El resto de colaboradores entraron en el debate. "No vamos a culpar a Michu porque el problema lo tenía también José Fernando, la culpa era de Michu y de José Fernando también", apostilló Pepe del Real. En ese momento, Joaquín Prat tuvo que interrumpir el debate para pedir respeto por parte de sus compañeros. "Por favor, que esta chica se murió ayer, vamos a intentar bajar un poquito el tono. O, si no, os lo bajo. Un poquito de respeto", arremetió el presentador. A pesar de las palabras de Prat, Lequio le replicaba: "Yo no estoy agresivo, es énfasis, es pasión. No es agresividad ni rabia".