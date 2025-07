No era momento para enfrentamientos ni disputas, pero a nadie le ha pasado desapercibido el frío saludo entre Ortega Cano e Inma, la madre de Michu, en el tanatorio de Arcos de la Frontera donde, este miércoles, familia y amigos han velado los restos mortales de la ex novia de José Fernando. Dicen los testigos que los dos han guardado las formas pero también las distancias, porque el tema del que nadie quiere hablar (por el momento) flotaba en la sala como el olor a clavel y el dolor de la pérdida. ¿Qué pasará ahora con la pequeña Rocío, hija de José Fernando y Michu, tras la muerte de su madre?

Adelantaban desde VAV que Michu, preocupada por su frágil estado de salud, quería que Ortega Cano se hiciera cargo de la niña si a ella le pasaba algo. Así se lo hizo saber de propia voz a su familia y también lo dejó escrito. El torero, tal y como ha asegurado su cuñado Amador Mohedano, estaría de acuerdo con esta decisión: "Yo le he dicho que se lleve a la niña y me ha dicho que eso lo que quiere, llevársela con él". Y ha añadido: "Él estaría encantado de tener a la niña allí. Pienso que va a estar mejor. No le faltaría de nada. La chiquilla se acoplará donde mejor quiera estar ella. Con un colegio en condiciones, una relación familiar... Creo que estaría mejor".

El diestro, por su parte, se ha mostrado muy cauto al ser preguntado por el futuro de su única nieta: "Son cosas que no se pueden decir o hacer. Solamente dejar pasar el día a día. Mi deseo es que las cosas vayan por sí solas. No es de pronto yo voy a hacer esto y que la niña se venga conmigo. Es cuestión de la familia y de gestionarlo de la manera que sea".

Sin embargo, la madre de Michu no piensa lo mismo que su consuegro. Inma, a las puertas del tanatorio, ha afirmado que la niña se quedará con ella: "Michu quería lo mejor para Rocío. La niña está desde pequeña conmigo, entonces la persona más cercana soy yo", ha asegurado. "Rocío se está haciendo a la idea. Anoche rezó y fue el momento de que ella y yo habláramos, apoyándonos la una con la otra. Que Dios me de fuerzas porque la tengo que cuidar".

Una inesperada pérdida

Michu falleció a última hora de la tarde de este lunes. Había regresado a su domicilio tras pasar la tarde en la piscina con su niña y tomar un refresco en un bar con unos amigos, a quienes confesó que no se encontraba bien. Una vez en su casa, se tumbó en la cama a descansar y cuando su hija trató de despertarla, no lo consiguió. Según Kike Calleja, Rocío bajó al bar para avisar a un adulto y subieron tanto la camarera, amiga de Michu, como una doctora que se encontraba en el establecimiento, que comenzó a realizar la maniobra de reanimación cardiopulmonar mientras llegaba la ambulancia. Cuando llegaron los sanitarios, Michu aún tenía pulso, pero nada pudieron hacer por salvarle la vida: "Consiguen recuperarla en dos ocasiones, pero volvía a darle otro y otro ataque", ha contado Leticia Requejo.