Familia y amigos lloran este martes la repentina e inesperada muerte de María Rodríguez, más conocida como Michu. Tenía 33 años y sufría una enfermedad congénita por la que había sido intervenida en varias ocasiones, a la espera de un trasplante de corazón que no llegó a tiempo. Este martes, y a falta de los resultados de la autopsia que le ha sido practicada para esclarecer lo sucedido, su madre ha explicado que Michu sufrió varios infartos en la tarde de este lunes: "Estoy en shock… No lo tengo asimilado. Yo creo que todavía eso no ha pasado. Han sido varios infartos. Varios".

Inma ha asegurado que su hija se encontraba bien y todo pasó muy deprisa: "Estaba duchándose, estaba contenta. Iba a salir y de pronto se puso mala y ya está". Ha lamentado, además, que los restos mortales de su hija continúan en el Anatómico Forense: "No he podido verla todavía, no me dejan".

Michu falleció a última hora de la tarde de este lunes. Había regresado a su domicilio tras pasar la tarde en la piscina con su niña y tomar un refresco en un bar con unos amigos, a quienes confesó que no se encontraba bien. Una vez en su casa, se tumbó en la cama a descansar y cuando su hija trató de despertarla, no lo consiguió. Según Kike Calleja, Rocío bajó al bar para avisar a un adulto y subieron tanto la camarera, amiga de Michu, como una doctora que se encontraba en el establecimiento, que comenzó a realizar la maniobra de reanimación cardiopulmonar mientras llegaba la ambulancia. Cuando llegaron los sanitarios, Michu aún tenía pulso, pero nada pudieron hacer por salvarle la vida: "Consiguen recuperarla en dos ocasiones, pero volvía a darle otro y otro ataque", ha contado Leticia Requejo.

La familia Ortega Cano al completo se ha trasladado al tanatorio de Arcos de la Frontera, donde esperan la llegada de los restos mortales de Michu para darle el último adiós. A su llegada a la localidad, José Fernando ha asegurado que solo quería ver a su hija, mientras que su hermana, Gloria Camila, ha pedido respeto: "Por favor, esto es muy duro y muy difícil. Gracias por el interés". El patriarca ha lamentado lo sucedido visiblemente afectado: "Una pena, una chica tan joven... La vida es así".