Muere Michu, ex novia de José Fernando y madre de su única hija, a los 33 años

María Rodríguez Gamaza, más popularmente conocida como Michu, ha sido hallada muerta en su domicilio en la madrugada de este lunes. Tenía 33 años y las causas del fallecimiento serán investigadas por la policía en las próximas horas, pero todo apunta a que están relacionadas con sus problemas cardíacos. La joven sufría una enfermedad que requería un trasplante de corazón y había sido intervenida quirúrgicamente en varias ocasiones con el fin de mejorar su calidad de vida.

La noticia, adelantada por Semana, ha dejado devastados a sus familiares y amigos, que no esperaban tan trágico desenlace para una mujer joven que vivía por y para su hija, Rocío, fruto de su relación con José Fernando. Comenzaron a salir en mayo de 2017 pero las crisis, los problemas y los roces familiares les distanciaron una y otra vez. Su último intento por formar una familia estable y feliz fue en 2024. Entonces, Michu sufrió un aborto que la dejó devastada: "No tenía elección. Fue el Día de la Mujer, no voy a poner olvidarlo nunca. Me acompañó mi tía y fue rápido, pero después yo me sentí vacía, me faltaba una parte de mi vida... Y quiero pensar que está con su abuela Rocío Jurado", dijo entonces.

La relación entre Michu y la familia Ortega Cano también pasó por muchos altibajos, especialmente con su cuñada Gloria Camila, con la que intercambió mensajes muy duros en los medios de comunicación. En los últimos meses habían acercado posturas por el bien de la niña, a la que todos adoran.

Michu, que tenía reconocida una discapacidad del 38 % debido a sus problemas cardíacos, trabajaba como consultora de una empresa multinivel de productos de belleza, la misma de la que forma parte, desde hace años, Rocío Flores. Su verdadera pasión, sin embargo, era el Tarot y dedicaba muchos esfuerzos en sacar adelante un pequeño negocio dedicado a ello que, por el momento, tal y como ella misma confesó a La Razón, "iba muy bien". Tanto que incluso le habían propuesto hacer un programa: "Me han ofrecido hacer un programa de astrología pero aún soy muy joven para eso. Tengo ilusión en hacerlo a mi modo, como yo quiero. Además, tengo a la niña y quiero ir poco a poco", dijo entonces.

