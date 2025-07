Boris Izaguirre señala a Rocío Carrasco por no apoyar a sus hermanos tras la muerte de Michu: "¿Por qué no ha ido?"

Michu, exnovia de José Fernando, hijo adoptivo de José Ortega Cano y Rocío Jurado, falleció en la tarde del pasado lunes a la edad de 33 años. La joven, que padecía una enfermedad congénita que afectaba a su salud cardiovascular, sufrió "varios infartos", en palabras de su madre. Su familia se encuentra consternada, tal y como se apreció este martes en el adiós a la gaditana en Arcos de la Frontera. Allí, Gloria Camila y su hermano, que recibió un permiso de la clínica de desintoxicación donde se encuentra ingresado, brindaron su apoyo a la familia. Ni rastro, eso sí, de Rocío Carrasco.

La ausencia de la hija mayor de la folclórica es algo que llamó la atención, entre otras personas, a Boris Izaguirre. El colaborador de TardeAR comentó en el programa que, teniendo en cuenta su proximidad con Michu, quizás debería haber estado ahí. Un comentario que levantó ampollas en el plató, ya que algunos tertulianos consideraron que, al no tener relación con buena parte de la familia, no sería lo adecuado.

"Rocío es la hermana de Gloria Camila", expresó Boris, antes de que sus compañeros le corregían diciendo que era, en realidad, su sobrina. "Es la hija de su hermana Rocío Carrasco. ¿Por qué no ha ido Rocío Carrasco una vez más? Y no llama la atención que sea Rocío Flores la que se presenta", insistió. "Bueno es que no tienen relación", le espetó Marta López. "Hombre, sabemos que la relación que tiene Rocío Flores con Gloria Camila y con José Fernando es muy estrecha, siempre que pueden se ven", añadió, por su parte, Tino Torrubiano.

Preocupación por José Fernando y su hija Rocío

Tras lo sucedido, los familiares de José Fernando se encuentran muy preocupados por cómo afrontará a partir de ahora la ausencia de la madre de su hija Rocío, de siete años, a la que todo apunta que cuidará Ortega Cano, tal y como pidió Michu en su momento. El padre de la niña sigue combatiendo sus problemas con las adicciones, una batalla que libra desde hace más de una década y que le mantiene alejado de los suyos mientras se enfrenta, además, a sus problemas psiquiátricos.

Este martes, el joven fue recibido por la hermana de Michu, Tamara, que abrazó tanto a este como a su hermana con desgarradora emoción. La escena se desarrolló a las puertas de la casa, donde algunos permanecieron conversando con la familiar de la víctima. José Fernando accedió al interior para reencontrarse con su hija. La presencia y el apoyo de los Ortega en Arcos de la Frontera subrayan la importancia de la unión familiar ante la adversidad.