Terelu Campos le hace la competencia a su hermana: ahora es ella la que posa en bikini por un pellizco

Si hay algo que caracteriza a las hermanas Campos es su afición por las exclusivas (bien remuneradas, claro) más que a nada en el mundo. Y, como muestra, la de esta misma semana: Carmen Borrego protagoniza la portada de Lecturas en bañador, lanzando un dardo velado a su sobrina Alejandra Rubio, porque así, dicen, la exclusiva vale un poquito más.

Pero no es la única. Después de Carmen, Informalia ha podido confirmar que será Terelu quien aparezca próximamente en otra portada, también en traje de baño, haciendo confesiones y generando cierta tensión en la relación entre hermanas, como ya ha ocurrido otras veces. De hecho, el pasado viernes, durante una entrevista a Carmen en el plató de Bea Archidona y Santi Acosta, se vivió un momento incómodo cuando Borrego se refirió a Alejandra Rubio: "Yo lo que le pediría a Alejandra es que no vuelva a sacar el tema de mi hijo, que fue súper doloroso para mí". Terelu no se calló y entró al trapo: "Si mi hija lo ha hecho es porque, de alguna manera, tú hablas de él en la entrevista".

Para su nuevo posado, Terelu ha viajado este mismo sábado a República Dominicana, por lo que es más que previsible que las fotos se realicen en el Caribe. Por este reportaje, la menor del clan Campos se embolsará un pellizquito nada desdeñable: "Unos 15.000 euros", según nos cuenta una persona del sector. Eso sí, no será un viaje de vacaciones, ya que este verano la presentadora se quedará en Madrid. Después de varios años sin presentar un formato —recordemos que le quitaron Sálvame Deluxe para dárselo a María Patiño—, Terelu se pondrá al frente de una sección dentro de Fiesta, llamada Aires de Fiesta, en la que repasará la trayectoria de artistas nacionales e internacionales. Será una sección que recordará mucho a lo que hacía su madre en Qué tiempo tan feliz.

Para sustituir a Emma García, Mediaset ha elegido a César Muñoz y Àlex Blanquer. Como decimos, esta no es la primera vez que Terelu posa en bañador para ganarse un dinerito. En julio de 2021, Terelu y Carmen protagonizaron una de las portadas más sonadas de la revista, atreviéndose a posar en traje de baño desde Málaga, entre pistolas de agua y kimonos imposibles. Aunque lo más comentado fueron los estilismos, lo cierto es que entre ellas también se lanzaron alguna que otra pulla. Carmen confesó que siempre había sido "la débil" y que estaba acostumbrada a vivir "a la sombra" de su hermana mayor. Y Terelu ironizó con eso.

Un año después, en 2022, Terelu decidió hacer su primer posado en solitario, después de 30 años sin ni siquiera planteárselo. La hija de Teresa Campos lo hizo en un momento en el que ya no le importaba mostrar su cuerpo: "Ya no me importa lo que digan de mí, me tengo que gustar yo", decía.

En 2024 volvió a enfundarse el bikini, pero esta vez lo que importaron fueron sus palabras. Habló con el corazón en la mano de la angustia que vivió durante el embarazo de su hija Alejandra y denunció que algunos estaban utilizando a su hija para hacerle daño a ella.

Ahora lo más probable es que, en su nueva entrevista, diga algo que moleste a su hermana para continuar con el serial. No habría que descartar tampoco que le suelte alguna puya a su sobrino, José María Almoguera, el último en sumarse al fucking show.

Si Terelu aceptara una recomendación, lo más grande sería que atacara a María La Jerezana o a su sobrina Carmencita, la otra hija de Carmen Borrego. Eso abriría una guerra mediática con la que se asegurarían platós de televisión hasta final de año.