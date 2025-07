Paola Olmedo, dolida tras las palabras de Carmen Borrego sobre su relación con ella: "Es falsa..."

Las últimas palabras de Carmen Borrego siguen trayendo cola. La hija de María Teresa Campos se pronunció recientemente sobre la situación familiar, justo en medio de la tormenta mediática por la relación entre Alejandra Rubio y José María Almoguera. Y, como era de esperar, sus declaraciones no han caído en saco roto. Tanto Alejandra como su primo han dejado claro que, aunque no son uña y carne, mantienen una relación cordial. Nada de guerra, pero tampoco confidencias.

Lo que nadie veía venir es que la hija de María Teresa Campos iba a lanzar un dardo envenenado contra su exnuera, Paola Olmedo. La hermana de Terelu Campos no se mordió la lengua y aseguró que su relación con ella fue "impostada", dejando claro que ahora está encantada con María 'La Jerezana', la nueva novia de su hijo. Un comentario que ha pillado por sorpresa a más de uno, incluida Paola. La colaboradora de TardeAR no ha tardado en responder: "Veo que a Carmen nunca le he gustado. Me acabo de dar cuenta de que toda la relación que he tenido hasta hoy día es falsa", ha dicho tajante.

Y ha reconocido: "Qué pena. No pensaba que estaba actuando. No me lo esperaba...". La ex de José María Almoguera ha recordado los viejos tiempos en el clan Campos: "¿Sabes que me viene a la cabeza? El día de mi boda. Todos habéis escuchado el discurso de mi boda. Decía que veía a su hijo muy feliz, lo mismo que ha dicho ahora de María. Si conmigo ha sido falsa, no sé si con María será igual", apuntaba.

"Siempre he dicho que mi relación con ella era buena porque nunca he tenido ningún problema", ha zanjado visiblemente dolida.