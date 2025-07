Alejandra Rubio saca la cara por Carmen Borrego tras su portada rajando sobre ella: "No es exactamente lo que dijo"

El drama familiar entre Alejandra Rubio y Carmen Borrego parece no tener fin. Tras los audios filtrados de la hija de Terelu tachando a su tía como "subnormal", la madre de José María Almoguera ha protagonizado una portada hablando sin pelos en la lengua de su sobrina.

"A Alejandra Rubio le sobramos todos", ha manifestado la hija menor de María Teresa Campos para la revista Lecturas. Tras publicarse la entrevista, Alejandra ha lanzado una lanza a favor de su tía, asegurando que ella le avisó de había hecho un posado. "El titular no le parecía bien porque no era exactamente lo que dijo. Tenía razón", ha subrayado la joven en Vamos a ver.

Tratando de justificar las declaraciones de la hermana de Terelu, Alejandra ha aclarado que Carmen se refería a que, "cuando uno está enamorado, cierra el círculo".

En su intervención, la novia de Carlo Constanzia también ha aclarado qué tipo de relación que mantiene con su primo, José María Almoguera, quien ha asegurado que todavía no conoce al pequeño Carlo. "Yo no tengo ningún problema en ver a José María, pero no se ha dado la situación. Me he encontrado con él en Telecinco y nos saludamos sin problema, pero si me obligas, no me sale", ha afirmado.

Y ha añadido: "Mi relación con él nunca ha sido muy estrecha. No es una persona de mi día a día, pero eso no quiere decir que me pase algo con él o que no le quiera", ha señalado.