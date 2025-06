María 'La Jerezana' abre su álbum personal con José María Almoguera y le dedica todo su amor en su 35 cumpleaños: "Gracias por existir"

Los tortolitos, que se conocieron en la casa de GH Dúo, continúan exprimiendo su amor al máximo. Este jueves José María Almoguera cumple 35 años, y su novia ya le ha demostrado, de nuevo, lo enamorada que está de él.

"Feliz cumpleaños mi amor. Gracias por existir, por amarme y por hacer cada día más bonito solo con tu sonrisa. Te quiero", le ha escrito María La Jerezana al hijo de Carmen Borrego en Instagram. Junto a estas palabras, un vídeo rememorando momentos de ellos dos.

A la dedicatoria, el ex de Paola Olmedo le ha respondido: "Muchísimas gracias mi vida. Por muchos cumples más juntos".

Desde que salieron de la casa de Guadalix de la Sierra, el primo de Alejandra Rubio y la gaditana no han dejado de gritarle al mundo que su relación va viento en popa. De hecho, María ya se fueron de cañas por Madrid con las Campos para celebrar el paso de Terelu por Supervivientes. No obstante, lo que ocurre de puertas para adentro sigue siendo un misterio, menos las tensiones con su prima Alejandra, que parece que siguen latentes. Este pasado fin de semana, Alejandra y Carlo no fueron al cumpleaños del hijo de José María y Paola Olmedo. A José María, en cambio, sí le vimos este miércoles en Móstoles, en la presentación de la obra de teatro de su tía en calidad de colaborador de TardeAR.