La ironía de Carmen Borrego tras las palabras de Paola Olmedo sobre su boda con José María Almoguera: "En la próxima, estaré estupenda"

Paola Olmedo aprovechó este miércoles su intervención en TardeAR, programa donde habitualmente trabaja como colaboradora, para recordar lo tensa que se encontraba Carmen Borrego el día de su boda con José María Almoguera, celebrada en la primavera de 2022

"Ese día estaba muy tensa, muy tensa. Para una novia, lo ideal es estar en un ambiente súper tranquilo, súper relajado, porque es como tu día, tu momento. No fue el caso", reconoció Paola.

Tras sus declaraciones, donde ha dejado entrever que no le gustó demasiado la actitud de su exsuegra, la hermana de Terelu le ha contestado este jueves en Vamos a ver. "No te preocupes, en la próxima boda estaré estupenda", ha afirmado Borrego en un momento en el que su hijo José María Almoguera se encuentra en una relación con María Sánchez, más conocida como 'La Jerezana', exconcursante de Gran Hermano 12+1 y Gran Hermano Dúo.

Acto seguido, Pepe del Real ha comentado lo mucho que le extrañaba que, tanto Paola como José María, hubiesen mostrado las fotos de su boda sin "sacar tajada". A lo que Borrego, visiblemente molesta, ha contestado: "Un día me voy a levantar y me voy a ir. Al final sois vosotros los que estiráis el chicle porque yo no decido los contenidos que van a salir o no en el programa. También tú sacas tajada de mí y de mi familia".

Y ha añadido: "Yo no saqué nada de la exclusiva de esa boda y ahora tengo que aguantar estas cosas. Estoy cansada de las continuas faltas de respeto y no las voy a aguantar más".

Mientras en la cadena de Fuencarral recuerdan la boda de José María Almoguera y Paola Olmedo, la exnuera de Carmen Borrego anunció este miércoles que había finalizado su relación con su nuevo novio. "No le puedo dar lo que él quiere", reconoció en TardeAR. Sin embargo, personas muy cercanas a la ex de Almoguera han contado a Informalia que la verdadera razón por la que han roto es que la entrada de lleno de Paola en el mundo de la televisión y el trato constante con los colaboradores de TardeAR no encajan demasiado con la personalidad de su nuevo chico.