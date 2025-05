El verdadero motivo de la ruptura de Paola Olmedo: el roce demoledor que destrozó su nueva relación

Hace apenas unos meses fue descubierta con su nuevo amor, justo después de su separación de José María Almoguera. Sin embargo, este mismo miércoles, la que fuera nuera de Carmen Borrego ha soltado la bomba: "He roto con mi novio. He sido yo quien ha tomado la decisión. Él quería cosas que yo no le podía dar, y ahora quiero enfocarme en mi trabajo. No tengo tiempo para dedicarle. Somos amigos, es muy maduro y lo hemos hablado", ha dicho Paola Olmedo en Telecinco.

Estos eran los motivos que esgrimía. Pero, según ha contado a Informalia una persona muy cercana a la ex de Almoguera, las razones reales de la ruptura son muy distintas. Su entrada de lleno en el mundo de la televisión y el trato constante con los colaboradores de TardeAR le han hecho cambiar su actitud.

Todos viven de la televisión y ahora ella también

"Está encantada de conocerse. Quiere tener más vida social y relacionarse con todas las personas que está conociendo en televisión. Parece que su barrio ahora se le ha quedado pequeño", nos apuntan. "Antes, cuando estaba con José María, parecía tenerle alergia a la prensa. Decía una y otra vez que no quería ser famosa ni salir en las revistas. El cambio que ha dado ahora es espectacular. Todo le parece poco. Hasta ha aceptado que se emitan imágenes de su boda. Quiere ser famosa y, de paso, ganar todo lo que pueda," matizan. Y claro, esta nueva situación no encajaba en absoluto con la relación que mantenía con quien ella llamaba "su macho alfa". "Él es un chico muy normal y nunca ha tenido relación con los medios. Le gusta hacer cosas sencillas: salir a cenar, tomar algo… Y verse en las revistas no le ha gustado. Aun así, estaba enamorado de Paola y lo dejaba pasar. Pero no le gustaba que ella trabajara en la tele," nos dicen.

Un roce que acabó deteriorando la relación hasta desembocar en la ruptura

Esto, al parecer, generó más de un roce que acabó deteriorando la relación hasta desembocar en la ruptura. Paola se hizo popular gracias a su relación con José María Almoguera. El hijo de Carmen Borrego y la argentina se conocieron a través de un club de motos y comenzaron una relación que culminó en matrimonio en la primavera de 2022. Un año después nació su hijo Marc. Ella ya tenía dos hijos de una relación anterior. Sin embargo, en el invierno de 2024, Paola decidió poner fin a la relación de forma unilateral, aunque aún no han firmado el divorcio. La separación pilló por sorpresa a Carmen Borrego, quien en ese momento participaba en Supervivientes. Anunciaron su ruptura mediante una exclusiva en la revista Semana, justo después de haber asegurado que jamás venderían su vida como lo hace Borrego. Desde entonces, ha sido un no parar, tanto para José María como para Paola, que ha logrado embolsarse una buena suma en este tiempo. Ha aprendido la lección de la familia de su exmarido: todos viven de la televisión. Y ahora, ella también.