Paola Olmedo anuncia su ruptura con su nuevo novio: "No le puedo dar lo que él quiere"

"Estoy agobiada con muchas cosas", ha manifestado Paola Olmedo nada más poner un pie en el plató de TardeAR, programa en el que trabaja como tertuliana. Tras adelantar que no estaba pasando por su mejor momento y, justo después de recordar su boda con su ex José María Almoguera, Paola ha anunciado su ruptura con su actual novio.

"Estoy enfocada en mi trabajo. Me estoy dando como un tiempo. No me gustaría que a él lo enfocaran más porque ahí sí que salió algunos datos suyos. No quiero que lo lleve mal ni que nadie se lo haga pasar peor", ha explicado.

Ante la ambigüedad de sus palabras, sus compañeros le han preguntado si había roto su relación de manera definitiva. "Sí", ha contestado rotunda la ex de José María Almoguera.

En su intervención, Paola Olmedo no ha revelado los motivos de la ruptura, pero sí ha aclarado que ella ha sido quien ha tomado la decisión. "No le puedo dar lo que él quiere", ha señalado.

Y ha añadido: "No ha pasado nada, es muy íntimo nuestro. Es una persona adulta, maduro, con el que puedo tener una conversación. Me entiende. Es una persona super buena".

Esta información llega tan solo unas horas después de ver en la portada de Díez Minutos una fotografía de Paola con el que parecía ser su nuevo amor. En la imagen, vemos cómo ambos pasean por la calle animadamente.