Carmen Borrego, nuevo fichaje de 'Tardear': recoge el testigo de su madre con una sección propia

Crece la familia televisiva de Frank Blanco y Verónica Dulanto. Al equipo de colabores fijos (encabezados por Leticia Requejo y Marisa Martín Blázquez) se suma Carmen Borrego. La hija de María Teresa Campos lo ha anunciado este miércoles, tras homenajear desde ese mismo plató a su madre, que este 18 de junio hubiera cumplido 84 años. "Tengo que decir una cosa: he venido a quedarme".

La hermana de Terelu no será una colaboradora más, pues llega a las tardes de Telecinco con una misión muy especial: defender a sus compañeros. Estrena una nueva sección llamada 'La defensora de los borregos' y recoge así el testigo de su madre, que fue 'Defensora del Espectador' desde Sálvame en 2010, convirtiéndose en el altavoz de la audiencia y trasladando sus quejas y sugerencias a Jorge Javier Vázquez y compañía. "Lo de la 'Defensora de los borregos' no me gusta mucho, prefiero 'Defensora Borrego", ha dicho. "Vengo a defender a mis compañeros colaboradores, que nos merecemos que alguien nos defienda también".

Carmen compartirá plató con su hijo, José María Almoguera, tertuliano de Tardear desde que finalizó su aventura en Gran Hermano VIP. El joven, que se encuentra cada vez más cómodo frente a las cámaras que antes detestaba, ha acompañado este miércoles a su madre en el homenaje a su abuela: "Mi abuela me inculcó el respeto y el cariño por todo el mundo, no era una persona altiva. Siempre decía que nadie es más que nadie", ha recordado. "El regalo de mi madre en la televisión ha sido inmenso, muchas generaciones han aprendido de ella y ella sería muy feliz de que la recordáramos y la homenajeáramos. Estoy orgullosa de lo que hizo y construyó en televisión, fue innovadora, trabajadora y muy honrada", ha añadido Carmen.

Tendremos que esperar para ver si Borrego coincide también con Paola Olmedo, su ex nuera, con la que ha tenido algún intercambio de dardos por las tensiones que se vivieron el día de su boda con Almoguera y que se emitieron desde Tardear: "La próxima vez, un consejo: que deje a los novios". Borrego no tardó en responder: "No te preocupes, la próxima vez estaré estupenda".