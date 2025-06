Lequio, a Carmen Borrego tras su última decisión sobre la calle de María Teresa Campos: "Os estáis haciendo las remolonas"

María Teresa Campos falleció el 5 de septiembre de 2023, dejando a sus espaldas una brillante trayectoria por la que siempre será recordada como una de las periodistas más prestigiosas de nuestro país. Por ello, el Ayuntamiento de Málaga, ciudad que la presentadora consideró siempre su hogar pese a no haber nacido en ella, decidió rendirle homenaje llamando a una calle con su nombre. Eso sí, la placa no se colocará hasta que no concluyan las obras que desde hace unos meses arrancaron en la zona, tal y como ha informado este martes Carmen Borrego.

La hija de la veterana presentadora ha aclarado que la calle Periodista María Teresa Campos se inaugurará dentro de un tiempo, cuando ya sea totalmente transitable. "Es la decisión del ayuntamiento", ha contado este martes en Vamos a ver, y ha recordado: "Es es una zona nueva de Málaga donde va a ir la universidad privada de Málaga. Es una zona que va a estar muy bien cuando esté terminada".

Hay que recordar que, por una razón u otra, no es la primera vez que ha aflorado algún tipo de polémica sobre la calle. Anteriormente, ya se cuestionó también, precisamente, la ubicación de la calle elegida, alejada del centro.

Borrego, no obstante, ha aclarado la última polémica: "¿Qué pasa ahora mismo? Que es una zona que está en obras y que lo que hay son escombros". Ha contado que el ayuntamiento las llamó para decidir si esperaban o no, y ella afirmó: "Hombre, creo que es más bonito esperar a que esté un poco urbanizado porque lo que no queremos es que se diga del ayuntamiento de Málaga que le ha puesto una escombrera a María Teresa. Precisamente, como ya se ha dicho, vamos a esperar un poquito y cuando e aquello esté bonito, que va a estar precioso, pondremos la placa con el alcalde. La calle ya está aprobada, pero esa zona está sin urbanizar".

En este sentido, la tía de Alejandra Rubio ha tratado de zanjar cualquier tipo de polémica o mal rollo con el ayuntamiento: "Nosotras no es que estemos agradecidas, sino que estamos encantadas de que Málaga le dé una calle a mi madre que se llame, además, Periodista María Teresa Campos". Y ha matizado que ni ella ni su hermana se han sentido molestas con el hecho de que la profesión de su madre acompañe a su nombre: "A mí me gustó porque mi madre ha sido una grandísima periodista. Mi madre era personaje público, pero, sobre todo, era periodista y me parece maravilloso. Es lo que ella ha sido, ha sido muy grande".

Finalmente, la madre de José María Almoguera ha aclarado que en ningún momento ordenó quitar el nombre de una calle para sustituirlo por el de su madre. "Se han dicho muchísimas cosas", ha lamentado, asegurando que, pese a la lentitud de las obras, su familia tiene ganas de ver la placa nombrando una calle más de la ciudad.

De esta manera, Borrego ha hecho caso omiso a la teoría que, por su parte, ha lanzado Alessandro Lequio: "He trabajado en una empresa constructora y primero son las calles y luego las casas. Creo que no os ha gustado la calle y por eso os estáis haciendo las remolonas". La exconcursante de Supervivientes ha negado cualquier tipo de problema.

¿Dónde se ubica la calle?

Fue el pasado mes de septiembre cuando conocimos los planes de la ciudad andaluza. El ayuntamiento ya había reservado una calle a la comunicadora, un espacio alejado del centro de la ciudad, pero que tampoco pertenece al casco antiguo. Se encuentra ubicado en las afueras, tal y como explicaron desde el consistorio en su momento: "No es un polígono, es un espacio urbano con equipamientos. Allí hay una universidad privada, adjudicada mediante concurso, que está en construcción. La zona estará más completa cuando el desarrollo esté más avanzado".

Se trata de una zona que cuenta con varias viviendas en construcción situadas a primera línea de playa, y su precio ronda los tres millones de euros. Todo apunta a que este lugar sea la próxima milla de oro malagueña. La calle de la presentadora se encontrará cerca de las que nombran a otros grandes artistas, como la actriz Marylin Monroe o el poeta Antonio Machado.