Carmen Borrego da plantón a 'Tardear' en el estreno de su nueva sección: "Tenemos una preocupación real"

El programa de este lunes de Tardear no sucedió como tenían pensado. En un principio, el magacín de Telecinco iba a estrenar una nueva sección protagonizada por Carmen Borrego. Titulada La defensora de los borregos, iba a consistir en una defensa de los colaboradores. Además, la organización de Tardear quería estrenar esta sección este lunes como homenaje al 84 cumpleaños de María Teresa Campos.

"Queremos ser muy sinceros, estamos un poco intranquilos porque hoy era el día en el que queríamos que se estrenara la sección de Carmen Borrego, aprovechando el homenaje por el 84 cumpleaños de María Teresa Campos. Pues Carmen no ha llegado a Telecinco, no está en los estudios y no tenemos claro que vaya a venir", comenzó Frank Blanco, expresando a los espectadores su preocupación.

Un tiempo más tarde y sin saber nada de la hermana de Terelu Campos, el presentador volvió a pronunciarse sobre el tema: "Tenemos una preocupación real y es que Carmen anunció que iba a conducir una sección y nos hubiera encantado que esa sección se pusiese en marcha hoy, y si no hoy esta semana, pero a día de hoy no tenemos nada claro porque está todo en el aire. Carmen, si nos estás viendo hacemos lo que sea necesario".

La explicación de Carmen Borrego del plantón a 'Tardear'

Mientas intentaban conocer algo de información, los colaboradores hicieron sus propias teorías sobre el motivo del plantón de Carmen Borrego. Belén Rodríguez también dio su opinión a pesar de las disputas en los últimos días con las hermanas Campos. "Yo creo que no es por mí. Yo tengo una teoría de que Carmen no quiere interferir en la carrera de su hijo que está empezando", apuntó la colaboradora.

Finalmente, fue la propia Carmen Borrego quién llamo al programa para dar las explicaciones necesarias. "Lo único que quiero dejar claro es que mi decisión no tiene nada que ver contigo (Belén Rodríguez) y que yo no tengo ningún problema contigo. Tú eres mi amiga de hace muchos años y has sido tan importante en mi vida que quiero que estés en ella y creo que por un desencuentro no hay que romper la amistad", comenzó Borrego.

"Muchas veces no entendéis que cuando uno en determinados momentos de su vida ha sufrido en un programa de televisión de repente se paraliza. Hay que establecer las normas del juego, que todos las tengamos claras y ya está", finalizó la comunicadora sin cerrar la posibilidad de ser el nuevo fichaje de Tardear.