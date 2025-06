Máxima tensión en el plató de Tardear. Este miércoles, la hija de María Teresa Campos ha visitado a Frank Blanco y Verónica Dulanto para rendir un homenaje a su madre, que este 18 de junio habría cumplido 84 años. Lo ha hecho en un saloncito VIP junto a los presentadores, su hijo, José María Almoguera, y dos de sus compañeros: Marisa Martín Blázquez y Luis Pliego. Unos minutos antes de comenzar, Belén Rodríguez pedía la palabra: "Me parece insólito que los escoja a ellos para recordar a su madre y no a mí. Me parece insólito".

Visiblemente cabreada, la periodista ha continuado: "Estoy viendo el cebo de Carmen Borrego y me parece, de verdad, insólito que hoy, mi amiga Carmen, y lo tengo que decir, porque si no reviento, venga a hacer un homenaje a María Teresa Campos en el día de su cumpleaños, y haya elegido a los colaboradores para su entrevista, teniendo en cuenta que yo trabajo en este programa, y haya elegido a Luis Pliego y a Marisa Martín Blázquez. Estoy flipando, y como a la gente le extrañará que esté yo en este programa y luego no me vean hablando de María Teresa Campos, lo quiero decir, porque me parece absolutamente insólito", ha continuado.

Carmen respondía intentando zanjar el enfrentamiento: "No voy a ensuciar lo que vengo a hacer hoy, que es honrar la memoria de mi madre". Pero el cabreo de Belén ya era imparable: "Si no lo vas a ensuciar, piénsate las cosas antes de hacerlas. Delante de mí, Miguel Ángel Nicolás te ha dicho quiénes eran las personas que iban a estar contigo y tú no has dicho que Belén no está", contestaba ella. Dulanto y Blanco trataban de justificar a la hermana de Terelu asegurando que la puesta en escena y sus 'actores' había sido una propuesta de dirección, no una exigencia de Carmen: "Me da igual, ella podía haber dicho algo y no lo ha hecho". Y remataba: "Mejor no estar, así me voy un cuarto de hora antes, que tengo que ir a la presentación de una amiga".

Minutos después, cuando Belén había abandonado el plató y Borrego recordaba a su madre, ha querido explicar el por qué de su decisión: "La respeto, pero a lo mejor a mi madre no le hubiera gustado que ella estuviera hoy aquí porque a mi madre jamás le gustó que fueran en contra de sus hijas. Nada más", ha zanjado la nueva tertuliana de Tardear, aludiendo así al sonado enfrentamiento entre Belén y Terelu Campos.