Así ha sido el tenso encuentro entre Terelu Campos y Belén Rodríguez en plena calle y con Ana Rosa Quintana como testigo

Del amor al odio hay un paso y ellas lo saben bien. Terelu Campos y Belén Rodríguez pasaron de ser íntimas amigas a protagonizar uno de los conflictos más tozudos de la temporada y no fue hasta el pasado mes de abril, dos años después de romper su relación, que se vieron cara a cara en un plató de televisión para limar asperezas. No lo consiguieron. Al menos Belén, que dio por zanjada su relación con la hermana de Carmen Borrego tras una sucesión de dimes y diretes. Este viernes, el destino ha querido reunirlas bajo un mismo techo y el encuentro ha sido, según los testigos, "muy tenso".

Se ha producido en las inmediaciones de Mediaset. Terelu salía de la reunión con el equipo de ¡De viernes! y se ha encontrado con todo el equipo del programa de Ana Rosa Quintana, incluida la misma presentadora, que la han ovacionado en mitad de la calle. Agradecida, los ha saludado uno a uno... y ha llegado hasta Belén Rodríguez, sentada mientras tomaba un refrigerio. Ella, a diferencia del resto (incluida la propia Ana Rosa), no se ha levantado para saludar a la recién llegada que, a pesar de este gesto, se ha acercado, agachado y dado dos besos a la que fue su amiga.

Terelu ha continuado saludando a todos los presentes y, al terminar, ha regresado junto a Belén para seguir hablando con ella. El rostro de la periodista era todo un poema: seria y muda. Belén ha asentido con la cabeza a las palabras de Terelu y, acto seguido, se ha levantado para no participar en la ovación final a la ex superviviente.

La tensión entre Belén Rodríguez y Terelu Campos ha llegado a un punto de no retorno. Se acusan de traición y deslealtad y no hay explicaciones que las convenzan de lo contrario. La hija de María Teresa Campos siempre ha mostrado una actitud conciliadora con la periodista, que se encuentra en plena lucha contra un cáncer de garganta. Ella, sin embargo, ni olvida ni perdona: "Yo no me voy a reconciliar nunca con Terelu, a no ser que la vea arrepentida de verdad. Lo único que me valdría es que se le encienda una lucecita, que diga 'ostras, cómo nos pasamos con Belén', con perdón y sin rendiciones. Que se arrepienta de verdad. Que no seamos hipócritas, que se quejan de que les siguen por la calle y ella vino a grabar a la puerta de mi casa".