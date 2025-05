Belén Ro fulmina su relación con Terelu Campos: "No me voy a reconciliar nunca"

La tensión entre Belén Rodríguez y Terelu Campos ha llegado a un punto de no retorno. Después de meses de reproches y distanciamiento, Belén ha dejado claro que ya no hay vuelta atrás en su relación con la hija de María Teresa Campos, a quien acusa de haberle "destrozado la vida" en todos los niveles.

Lejos de quedarse callada, la colaboradora ha respondido a la entrevista que dio Terelu anoche en ¡DeViernes!, y no se ha guardado nada: "Ella insiste en mezclar un montón de temas que no vienen a cuento e insiste en meter a su madre. Que la deje descansar en paz y no la meta en este asunto tan turbio. Desde aquí le pido que deje descansar en paz a María Teresa Campos", ha espetado esta tarde en Fiesta.

"Yo no me voy a reconciliar nunca con Terelu, a no ser que la vea arrepentida de verdad", ha espetado y añadía: "Lo único que me valdría es que se le encienda una lucecita, que diga 'ostras, cómo nos pasamos con Belén', con perdón y sin rendiciones. Que se arrepienta de verdad. Que no seamos hipócritas, que se quejan de que les siguen por la calle y ella vino a grabar a la puerta de mi casa".

Belén también ha asegurado que todo aquello le destrozó la vida. "Me destrozaron la vida, tanto a nivel personal como profesional. Yo me fui del programa por todas esas cosas", ha explicado.

Y sobre el motivo de su distanciamiento ha apuntado directamente: "Lo que tiene que hacer es contestar por que me grabó dentro de mi casa con unos prismáticos y no meter a su madre". Además, ha exclamado: "La ofensa fue pública y pido un perdón público".

El origen de su enemistad

Todo este conflicto tiene su origen en un episodio ocurrido en el ya extinto Sálvame. Hace apenas dos semanas, fue Belén Ro quien se sentó en ¡DeViernes! para contar lo decepcionada que estaba con la que consideraba su amiga, Terelu. En esa entrevista, no dudó en acusarla de ser "colaboradora y cómplice necesaria en la vulneración de mi intimidad, participando en esa persecución y acoso" que terminó por dinamitar por completa la relación entre ambas.