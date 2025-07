Carmen Borrego por fin se ha estrenado en TardeAR. Después de anunciarlo el pasado 18 de junio, la hija de María Teresa Campos dio plantón a Frank Blanco y Verónica Dulanto hace más de una semana. "Estamos un poco intranquilos porque hoy era el día en el que queríamos que se estrenara la sección de Carmen Borrego", reconoció el presentador del mencionado espacio.

Tras sus palabras, la propia Carmen llamó al programa para dar explicaciones y dejó claro que su decisión de no aparecer no tuvo nada que ver con Belén Rodríguez, con quien actualmente tiene una tensa relación. "Yo no tengo ningún problema contigo", señaló la hermana de Terelu en referencia a su vínculo con la periodista.

En este contexto, y tras hacerse esperar, Carmen Borrego se ha estrenado este jueves en TardeAR. Nada más aparecer en el plató, la madre de José María Almoguera ha recibido la visita de Terelu, quien le estaba observando fuera de las cámaras. "Vengo a boicotearla", ha expresado la madre de Alejandra Rubio entre risas. A lo que Borrego le ha contestado: "Siempre que vengo tiene que tener protagonismo alguien que no soy yo. Dejadme ser la protagonista por una vez".

Más allá de este pequeño rifirrafe con su hermana, Carmen ha estrenado su nueva sección 'La defensora de los borregos', en la que charlará con algunos de los colaboradores de plató para defenderlos de las críticas. La primera en sentarse con ella era Raquel Bollo, con quien ha tenido muchos altibajos.

"Estar en un plató es muy complicado. Tu has estado en la gloria y en el banquillo durante muchísimo tiempo y hay tardes en las que has sufrido. Me solidarizo contigo como madre, aunque hayamos tenido diferencias. Estoy encantada de que nuestros hijos sean amigos íntimos y que hayan sabido superar lo que quizá nosotros no hemos podido superar. Mi hijo es noble, pero el tuyo también. Creo que comenté un reality no juzgué a tu hijo como persona, sino como concursante. Entiendo que el límite como madre es muy fino. Lo he entendido cuando he visto al mío en un concurso, pero si lo han separado ellos no sé por qué tu y yo no lo vamos a hacer", le ha comenzado diciendo Carmen.

"Cuando uno entra a un reality puede gustar o no. A veces se aplauden las peleas y creo que lo tuyo se fue de madre. Algunos calificativos tuyos sobre mi hijo...", ha respondido Raquel. "Sé a lo que te refieres y lo hablé contigo aquella noche. Yo no lo llamé machista porque no lo pienso. Decir que tiene comportamientos machistas no es decir que lo es ni ir en contra suya. Pero como madre te entiendo", le ha contestado Carmen.

Tras una conversación sincera, Carmen Borrego y Raquel Bollo han decidido dejar atrás sus desencuentros y tensiones pasadas, sellando finalmente la paz. "Me parece una gran tía y una gran colaboradora", ha expresado Borrego, dejando claro que sus diferencias forman ya parte del pasado. Por su parte, Raquel también se ha mostrado conciliadora, aunque no sin recordar que necesitaba un gesto de su compañera: "Yo con Carmen he coincidido menos; con Terelu muchísimo más. Además, le tengo mucho cariño y hay cosas que no voy a decir porque se quedan en la privacidad. Pero yo sé que Terelu es una persona que, cuando se equivoca, no le cuesta decir: 'Si lo he hecho sin querer, te pido disculpas'. Y a mí, realmente, de Carmen me faltaban unas disculpas", ha confesado.