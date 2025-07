Sonsoles Ónega alucina cuando un invitado le habla de Ana Rosa: "¡La madre que me trajo!"

En el programa de este lunes de Y Ahora Sonsoles, la presentadora recibió a Paco, uno de los señores que visitó el programa en enero para hablar de su historia de amor con Juan Carlos tras estar en La tarde aquí y ahora, el programa de Juan y Medio. El hombre habló sin filtros sobre la ruptura con su pareja , pero también desveló que había dejado tirada a Ana Rosa para acudir al plató de Antena 3.

Aunque su historia de amor se hizo muy viral en ese momento, todo ha acabado mal. "Yo me sentí engañado un poco porque cuando llamó al programa de Juan dijo que tenía un piso en Portugal, una casa en Jaén y que podríamos ir de un lugar a otro y cuando nos cansáramos, ir a mi pueblo en Sevilla", comenzó diciendo Paco antes Sonsoles tras descubrir que era mentira y no poseía esas propiedades.

"Entonces, cuando descubrí que no tenía casa en Portugal y que el piso que tenía en Jaén no era suyo pues le pregunté que por qué no me había dicho la verdad, que no pasaba nada porque viviera de alquiler, pero es que además él comparte su vivienda con cuatro personas más", continuó el invitado.

Además, Paco aseguró en Y Ahora Sonsoles que Juan Carlos solo le quería por su dinero. "A él le gustaban las cosas de marca y todo se lo costeaba yo. Y yo lo dije muy claro yo quería una persona limpia, educada y económicamente independiente. Yo pagué 311 euros al mes de luz, de pagar 60 yo solito...", apostilló.

La reacción de Sonsoles al descubrir que Paco plantó a Ana Rosa

Sonsoles Ónega agradeció al invitado la visita, pero en ese momento se produjo una situación curiosa, porque el invitado reveló que había rechazado ir al programa de Ana Rosa. "Yo he venido con mucho gusto. Sabes que cuando nos llamaste anulé otras citas", desveló. Sonsoles preguntó si se refería a citas con otros hombres, pero Paco soltó la bomba: "Con Ana Rosa Quintana, lo voy a decir así de claro".

"La madre que me trajo a mí...", reaccionó Sonsoles ante la confesión. "No, que yo no tengo nada en contra de nadie. A mí me llamó y me dijo que ya tenía en la puerta de mi casa un equipo pero le dije que yo ya estaba comprometido con Sonsoles", explicó el invitado.

"Yo le dije que Sonsoles fue la primera que me había llamado e iba a ir primero a Sonsoles", contó Paco respecto a las palabras que le dijo el equipo de Ana Rosa. "La madre que me trajo. Tú con manantiales y yo con charcos", soltó Ónega mientras le decía "que tú has hecho lo correcto". "Yo ahora no puedo dejar a Paco, me tengo que ir al corazón, vente al corazón y te echas la tarde conmigo. Hombre es que le ha dicho que no a la competencia...", finalizaba Sonsoles pasando a la siguiente sección del programa.