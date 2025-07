Tremenda 'rajada' de Alba Carrillo contra Ana Rosa Quintana tras el último desprecio de la presentadora: "Tienes un carácter agrio y se refleja en tu cara"

La tertuliana ha arremetido contra su ex jefa este jueves a través de las redes sociales tras viralizarse la última entrevista de Ana Rosa Quintana en un photocall, en el que le preguntaban por Alba Carrillo: "¿Quién es?", respondía la presentadora con desdén antes de despedir al reportero: "Muchas gracias". La ex de Feliciano López no ha tardado en cargar contra la comunicadora, para la que estuvo trabajando en Unicorn durante un par de años.

"¿Cómo le explico yo a este ser humano que todos los seres vivientes somos por el mero hecho de existir y merecemos respeto y dignidad? ¿Cómo le explico quién soy?", comenzaba escribiendo Alba, para enumerar a continuación una retahíla de polémicas que han salpicado tanto a Ana Rosa como a ella, especialmente la de la famosa fiesta que organizó la presentadora y que desveló el 'affaire' entre la ex de Fonsi Nieto y Jorge Pérez, casado y padre de tres hijos. "¿Cómo le explico quién soy? ¿La que escribió un libro editado por la editorial más prestigiosa del mundo y lo hizo sola? ¿La que fue víctima de sus pocos escrúpulos periodísticos y a quien grabó en una fiesta privada a la que ella misma invitó? ¿La que no ha tenido nunca contacto con Villarejo porque no ha tenido que salvar nunca a ningún marido? ¿La que nunca ha dicho que los gaditanos viven de paguitas, pero va allí a celebrar la boda de su hijo? ¿La que tuvo que interponer una demanda por su situación laboral en un programa de su productora? ¿La que trabaja en la cadena que te gana todas las mañanas? ¿La que nunca ha dicho que Usera es Chinatown?", expresaba Carrillo.

"Podría seguir, pero prefiero echarme la siesta. Haznos un favor y vete a la radio. No por la edad, no me gusta el edadismo, es porque se te pone un carácter cada vez más agrio y se refleja en tu cara. Ni tu maravillosa estilista puede levantar tu plúmbea facha-da", ha rematado la modelo.