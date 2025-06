Alba Carrillo arremete contra Ana Rosa Quintana tras la boda de su hijo: "Para dar lecciones de moral hay que estar muy limpia"

Este sábado, Ana Rosa Quintana volvía a vestirse de celebración para casar, por segunda vez, a su hijo Álvaro Rojo, fruto de su matrimonio con Alfonso Rojo. La ceremonia civil se celebró en la intimidad en El Palmar de Cádiz, un enclave muy especial para la periodista. Eso sí, esta vez no ejerció como madrina, ya que ese papel recayó sobre la madre de la novia. Hasta tierras gaditanas se desplazaron varios rostros de su productora, Unicorn Content, como Xelo Montesinos y Víctor García. Pero no hubo rastro de fotos con el novio ni con su ya nuera, que prefiere mantenerse alejada del foco. La comunicadora posó brevemente ante las cámaras, pero guardando bajo llave cualquier detalle familiar. Y mientras se celebraba esta discreta boda, Alba Carrillo afilaba el lápiz (o más bien, el móvil). Un día después de la ceremonia, la ex de Feliciano López ha aparecido en redes con uno de sus ya clásicos monólogos de "la pequeña justiciera", cargando sin filtros contra la que fuera 'la reina de las mañanas' de Telecinco.

"Vamos a darle una clase de ética profesional a Ana Rosa Quintana", comenzaba diciendo. "Ya te la di con lo del libro, que los libros hay que escribirlos y más si eres periodista. Pero esta vez va de otra cosa: si tienes imágenes de un evento privado, no se emiten. ¿Por qué? Porque la gente está en dispendio, alegría, y encima si los has invitado tú. Te recuerdo la fiesta navideña que me costó el despido, cuando en un alarde de machismo encarnizado, como sueles hacer, emitiste lo mío… Pero parece que tus móviles fallaban cuando era para grabar a tu primogénito o a tu socia".

La hija de Lucía Pariente no se ha quedado ahí y ha seguido sacando punta sobre el enlace: "Ana Rosa, atenta: si quieres que las cosas no se pongan, no las grabes. Y si grabas y emites, te conviertes en Villarejo. ¿Tú quieres ser Villarejo? Pues si quieres ser Villarejo, te llamaré Villareja", ha advertido. "Ayer se casó tu primogénito por segunda vez. Habéis regalado unos abanicos que parecían sacados de un polígono. Me parece que la madre del novio, teniendo el dinero que tiene, especulando con pisos en Sevilla —que tiene mogollón—, podríais haber hecho un regalito de más alto nivel. Pero esto ya es opinión periodística. Y te voy a decir una cosa: sube el nivel para tus próximos hijos. ¿O solo ves el nivel en los demás pero tú no haces autocrítica? Porque has puesto a los reyes a caer de un burro. Lo que no sé es cómo todavía no te han cancelado", ha destacado.

Carrillo incluso ha dado detalles del repertorio musical durante el enlace: "Abrir el baile con la canción de Qué hubiera sido… Tengo imágenes que podemos llamar comprometidas, no lo sé, como las mías de la noche esa de la fiesta de empresa, pero que jamás las voy a poner. ¿Qué quieres que te diga? No soy como tú".

También ha lanzado dardos envenenados sobre los invitados: "Hay looks que de verdad, hay gente que va al Mercadona con más clase. Pero claro, no lo van a enseñar porque tienes a casi todos los directores de revistas trabajando en tu programa".

Y ha rematado: "Hay mucha gente que desea tu caída. "¿Soy rencorosa? No. Tengo muy buena memoria, por eso saco tan buenas notas en los exámenes. Te lo digo para que dejes de dar lecciones de moral, que siempre que abres tu programa empiezas a dar unas lecciones de moral… y luego goteas por todas partes. Para dar lecciones de moral hay que estar muy limpia. Y ninguno lo estamos".

Y a modo conclusión, ha rematado: "Después… puedo decir que hubo mucho alcohol, hubo churros... Podías haber invitado a Terelu, pero no os soportáis. No entiendo el falserío de tener a todas las Campos trabajando contigo cuando no os soportáis. De hecho, tú dijiste que si ellas iban de colaboradoras tenía que ser donde no estuvieras tú... Es todo tan cínico que me caigo aquí. En cualquier momento me llamas para que trabaje contigo. No, cariño, no te lo voy a conceder. No lo hagas. Un beso enorme y te deseo una felicidad tan grande como la que tú le das a los demás", ha concluido.